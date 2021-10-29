Jahrein'den Twitch Dolandırıcılığı Hakkında Önemli Açıklama

Twitch Türkiye'nin en büyük yayıncılarından birisi olan Jahrein, son zamanlarda ortaya çıkan Bit dolandırıcılığı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Jahrein, dolandırıcılığın baştan sona nasıl gerçekleştiğini ulaştığı bir kişinin verdiği bilgilerden faydalanarak paylaştı.

Yıllardır tüm dünyada internetin buluştuğu yerlerden birisi olan canlı yayın platformu Twitch, son günlerde ortaya çıkan bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya. Kara para aklamanın yapıldığı, çalıntı kredi kartlarının kullandığı bu dolandırıcılık olayında pek çok yayıncının olayın içinde olduğu da biliniyor.

Yaklaşık 3 aydır Twitch’te yayın açmayan Jahrein, bu akşam yeniden bir yayın açtı. Anlık 60 bin kişinin üzerinde izleyiciye ulaşan yayında Jahrein, Twitch’teki bu dolandırıcılık vakasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jahrein, bu açıklamalarını gündüz telefonda konuştuğu, bu olaylara karışan ismini vermediği bir yayıncıyı da kaynak alarak yaptı.

Jahrein, yayında Bit dolandırıcılığının baştan sona nasıl çalıştığını anlattı. Jahrein’in anlatımından yola çıkarak dolandırıcılık olayı, baştan sona şu şekilde şekilleniyor:

Yayıncılara ulaşan dolandırıcılar, uzaktan bilgisayarlar yardımıyla reklam izleyerek Bit kazandıklarını söylüyorlar ve bu bitleri ulaştıkları kişiye göndereceklerini söylüyorlar.

Anlaşma tamamlanınca yayıncıya çalıntı kredi kartlarından anonim olarak bağış yapılıyor. (Çalıntı kredi kartlarının bazıları İran asıllı )

) Bağış yapılan para, yayıncıya göre yayıncı ve dolandırıcı arasında %20 - %80 / %50 - %50 gibi oranlarda bölünüyor.

%20 - %80 / %50 - %50 gibi oranlarda bölünüyor. Yayıncı, kendisine gelen bağıştan dolandırıcının payını kripto para olarak kendisine verilen adrese yatırıyor.

Twitch Türkiye’yi sert eleştirdi:

Jahrein, bu açıklamalarının ardından Twitch Türkiye’nin bu konularda somut adımlar atmadığını belirten cümleler kurdu. Jahrein, platformda bu konularda çok rahat bir şekilde konuşulabildiğini ancak Twitch Türkiye’nin buna yönelik bir şey yapmadığını ifade etti.

Sosyal medyada Twitch’in bu olaylardan temizlenmesi için ‘#TemizTwitch’ etiketi açıldı.

Jahrein, daha önce bu dolandırıcılığın bir kanıtı olarak yayıncıların kazançlarında bir anda yaşanan artışı göstermişti: