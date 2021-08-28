MEB: Öğrencilere Aşı veya PCR Testi Zorunluluğu Bulunmuyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı açıklamada okullarda uygulanacak önlemlere ilişkin detaylar paylaştı. Özer, öğrencilere yönelik aşılama veya PCR testi zorunluluğu gibi konulara da değindi.

Uzun bir aradan sonra Türkiye, yeniden yüz yüze eğitime dönüş yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu, bu konudaki kararlarını halihazırda açıklamış durumdalar. Fakat halen hem velilerin hem de öğrencilerin kafalarında bazı soru işaretleri mevcut. Bu soru işaretleri hakkındaysa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den bir açıklama geldi.

Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze başlatacaklarını yeniden belirtti. Ayrıca Servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışarak alınması gereken önlemleri tüm valiliklere, tüm illere, tüm ilçelere bildirdiklerini söyledi.

Öğrencilere yönelik aşılama veya zorunlu PCR testi olacak mı?

Özer, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları gerektiğini yeniden hatırlattı. Bunun ardından öğrencilere yönelik aynı uygulamanın olup olmayacağına yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda bu konuda dezenformasyon söz konusu. Öncelikle net olarak ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var.”

Köy okullarındaki durum:

“Ulaşım imkânı zor olan köy okullarımız gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarımız ve öğretmenlerimizin PCR testleri ile ilgili de Sağlık Bakanlığımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ekipleri ile oralarda (köy okulları) aşı olmayan öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın PCR testi yaptırmalarını sağlamak için çalışıyoruz.”

Tüm okulların COVID-19 durumu takip edilecek:

Özer, Bakanlık tarafından COVID-19 salgını sürecinde vaka ve temaslara yönelik süreçlerin takip edilebildiği elektronik takip sisteminin geliştirildiğini aktardı. Bu sistemi şu şekilde anlattı:

“Okul bazlı ortaya koymuş olduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Okullarımız bu verileri kendileri kullanabildiği gibi ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ilçedeki tüm okulları bu sistem üzerinden takip edebilecekler. İl milli eğitim müdürlükleri, kendi ilçelerindeki süreçleri, aynı zamanda Bakanlık olarak ilgili genel müdürlüklerimiz, kendilerine bağlı tüm okullardaki süreçleri kontrol edebilecekler. Çoklu kontrolle, sistemin sağlıklı çalışabilmesi ile ilgili tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız."