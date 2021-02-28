Ziya Selçuk, 1 Günlük Erteleme İçin Özür Diledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün paylaşılan yüz yüze eğitimde 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür diledi. Selçuk, kararın verilmesine neden olan sebebi de yaptığı Twitter paylaşımında açıkladı.

Koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamıştı. 1 Mart 2021 Pazartesi, yani yarın başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitim, dün Bakanlığın paylaştığı yazıyla bir gün ertelenmiş; yeni tarih 2 Mart 2021 Salı günü olarak güncellenmişti.

Bakanlık tarafından yapılan o açıklamada 1 Mart'ta yüz yüze eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime ve sınavlara 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağı açıklanmıştı. Planlanan eğitime başlama tarihine 2 gün kala yapılan bu açıklama tepki toplamıştı. Bu tepkiler sonucunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, az önce yaptığı paylaşımla özür diledi.

Milli Eğitim Bakanı, erteleme için özür diledi:

Twitter'dan paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim." ifadesine yer verdi. Bakan Selçuk, bunun ardından ertelemenin nedenini de şu şekilde açıkladı:

"Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Bugün ve yarın boyunca herhangi bir yeni açıklama gelmediği sürece resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitim, 2 Mart Salı günü itibariyle başlamış olacak. İllerin salgın koşullarına göre başlayacak eğitim, öğrencilerin sınavlara girmelerinin önüne bir engel koymayacak.