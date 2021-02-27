MEB, Yüz Yüze Eğitimle İlgili Yeni Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitime geçiş hakkında yeni bir duyuru yayınladı. Daha önce okulların açılışı için 1 Mart 2021 tarihini işaret eden Bakanlık, yazılı açıklamada 'bir günlük' erteleme duyurusu yaptı.

Yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanması kararlaştırıldı.

Eğitim ve öğretime 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak devam edilecek:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

Buna göre mevcut kurallar dahilinde okula giden öğrenciler, 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime devam edecek. Diğer öğrenciler için alınacak kararlar ise 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak ve bu öğrenciler pazartesi günü okula gitmeyecek.