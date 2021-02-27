Akkuyu'da Üçüncü Reaktörün Temeli 10 Mart'ta Atılıyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında açıklamalar yaptı. Üçüncü reaktörün temelinin atılacağı tarihi de 10 Mart olarak açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de Helin Aslan'ın programına konuk oldu. Bakan Dönmez, programda Akkuyu'da devam eden nükleer santral ile ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamada "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak" dedi.

Dönmez, programda tesisin sağlayacağı istihdam noktasına da dokundu. Yaptığı açıklamada "Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4000-5000 kişiyi orada istihdam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Üçüncü reaktörün temeli 10 Mart'ta atılıyor

Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, daha önce yaptığı açıklamalarda üçüncü ünitenin zemininin betonlanması için çalışmaların bu yıl içinde başlayacağını söylemişti. Bakan'ın açıklaması da bu röportajdaki bilgileri doğrulamış oluyor.

Zoteeva eski röportajda "Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023 tarihine kadar devreye alınması için çalışıyoruz. Geçen yılda bütün ilk çalışmalarını bitirdik diyebilirim. İkinci üniteye dönüp bakacak olduğumuzda da, aynı şekilde kor tutucu geçen yıl kuruldu, inşa edildi, iç reaktör güvenlik zırhının ilk katmanı kuruldu. Tabii elbette, aynı şekilde türbin adalarını ve bütün diğer nükleer güç santralinin gerektirdiği her şeyi kuruyoruz. Pompalama istasyonu, elektrik sistemi, dağıtım sistemi gibi diğer her şeyi de hayata geçiriyoruz. Ancak işin en ilginç kısmı şu bakın, tam da şuanda 3 ünite de aynı anda çalışıyoruz. Aynı zamanda bu yıl, üçüncü ünitenin zemininin betonlanmasına da başlandı. Nükleer ve türbin alanların betonlaması da başlandı. Dördüncü ünitenin lisansını da, bu yaz aylarında almayı umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.