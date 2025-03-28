Eski GTA geliştiricilerinden biri olan Leslie Benzies'in kurmuş olduğu stüdyonun ilk oyunu MindsEye'in çıkış tarihi açıklandı.

Daha önce Rockstar Games ekibinde çalışan Leslie Benzies'in yeni stüdyosu Build A Rocket Boy, merakla beklenen yeni oyunu MindsEye’ın çıkış tarihini açıkladı.

Ön siparişe de bugün itibarıyla açılan MindsEye, 10 Haziran 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek.

MindsEye çıkış tarihi duyuru fragmanı

Duyuru, oyunun Redrock City adlı çöl metropolünü gözler önüne seren sinematik fragman ile birlikte yapıldı. Teknolojinin hüküm sürdüğü bu aşırı sıcak şehir, robot sakinleriyle dikkat çekiyor.

Fragmanda, Silva Industries’in kurucusu Marco Silva ve Redrock’un hırslı başkanı Shiva Vega gibi kilit isimlerle tanışıyoruz. Bu iki figür arasındaki güç savaşı, oyunun ana karakteri Jacob Diaz’ın kaderini şekillendirecek.

MindsEye ön sipariş fiyatı ne kadar?

MindsEye için ön siparişler açılmış durumda. PC'de Steam ve Epic Games'te ön siparişe açılan oyunun Steam fiyatı 26,99$ iken, Epic Games fiyatı 839 TL olarak belirlenmiş durumda.

Konsol tarafında ise PlayStation Store'da 2.099 TL olan oyun, Xbox Store'da 2.180 TL. Oyuna ön sipariş verenler, özel oyun içi kozmetiklere sahip olacak.