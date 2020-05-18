Minecraft, 200 Milyondan Fazla Kopya Satmayı Başardı

Minecraft’ın geliştirici stüdyosu Mojang Studios’un yöneticisi Helen Chiang, yaptığı açıklamada Minecraft’ın 200 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Chiang, ayrıca oyunun aylık aktif oyuncu sayısının da 126 milyon olduğunu söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan tam 6 sene önce 2014 yılında Minecraft’ın geliştirici stüdyosu Mojang Studios'u 2,5 milyar dolar (17 milyar TL) karşılığında satın almıştı. Görünüşe göre Microsoft oldukça başarılı bir satın alma işlemi gerçekleştirmiş çünkü altın yumurtlayan tavuk altın yumurtlamaya devam ediyor.

Mojang Studios'un isminde değişikliğe gittiğini sizlere aktarmıştık. Stüdyonun yöneticisi Helen Chiang, bugün yaptığı açıklamada Minecraft’ın 200 milyondan fazla kopya satmayı başardığını ve aylık aktif oyuncu sayısının 126 milyon olduğunu söyledi.

Yeni Minecraft oyunları:

Chiang, yayınladığı yazıda “Minecraft Earth’ün de çıkmasıyla, NVIDIA ile yaptığımız ortaklıkla Windows 10 için RTX betanın çıkışıyla ve 2019’u YouTube’da en çok izlenen oyun olarak kapatmamızla Minecraft için harika bir yıl oldu. Minecraft, 200 milyondan fazla kopya satmış durumda, 126 milyon insan her ay Minecraft oynuyor” ifadelerini kullandı.

Tabii Minecraft’ın 120 milyon kopya satan GTA V’i ve 100 milyon kopya satan Tetris’i geçerek tüm zamanların en çok satan oyunu olması, gözlerin oynaması ücretsiz Minecraft Earth ve yakın bir zamanda çıkacak olan Minecraft Dungeons gibi yeni Minecraft oyunlarına dönmesini sağlıyor. Şu an için Minecraft Earth’ün, rakibi Pokemon Go kadar başarılı olduğunu söylemek biraz zor ancak 26 Mayıs tarihinde çıkacak olan Minecraft Dungeons ile Mojang Studios'un elinin daha güçlü olacağı düşünülüyor.

26 Mayıs’ta hayranlarıyla ve oyuncularla buluşacak olan Minecraft Dungeons; Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows ve Xbox Game Pass platformları için eş zamanlı olarak yayınlanacak. Minecraft Dungeons isimli oyunun oynanış videosunu da buradan izleyebilirsiniz.