Minecraft'ın geliştirici şirketi Mojang, yeniden markalaşma yoluna girerek logo ve ismini değiştirdi. Mojang Studios olarak isimlendirilen yeni oluşum, birden çok yeni projenin yaklaşmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, hareketli günler geçiriyor. 2014 yılında ABD merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından satın alınan şirket, 6 yıl sonra yeniden markalaşma yoluna girdiğini ve bu bağlamda logosunu değiştirdiğini açıkladı. Şirket bundan sonra "Mojang Studios" olarak isimlendirilecek ve görünüşe göre eskisinden daha popüler olmak için çalışacak.

Konuyla ilgili açıklamalar Mojang Studios'un İletişim Başkanı Thomas Wiborgh'dan geldi. Kurulduklarından bugüne onlarca değişimin olduğunu ve Mojang'ın 2009'daki mütevazı kuruluşundan sonra artık çok konumlu bir şirket haline geldiğini belirten Wiborgh, bu bağlamda yıllar içerisinde yeni stüdyolar satın aldıklarını ifade ederek alınan stüdyoların yeni ismin belirlenmesinde büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

Mojang Studios'un logosu

Mojang Studios'un çalışmaları ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunan Wiborgh, ilerleyen dönemler için uzun metrajlı bir film hazırladıklarını, bir canlı şov üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni oyunlar için fikir paylaşımlarında bulunduklarını ifade ediyor. Yani şirket, ilerleyen dönemlerde birden çok yeni proje ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Mojang'ı Mojang yapan projenin Minecraft olduğu yadsınamaz bir gerçek. 2019 mayısına kadar 176 milyondan fazla satmış olan oyun, aylık en az 112 milyon oyuncuyla buluşuyor. Bu etkili sayılar, Minecraft'ın ne kadar başarılı bir proje olduğunu ortaya koyarken Mojang'ı da bu projenin sahibi olduğu için onore ediyor.