Minecraft’ın En Büyük Şehir Haritası Yeni Güncelleme Alacak

2011 yılından bu yana bir grup Minecraft oyuncusu tarafından geliştirilen Greenfield haritası, yakın zamanda yeni bir güncellemeyle daha da büyüyecek. Haritayı geliştiren ekip, iki ekran görüntüsü paylaşarak herkesin dikkatini çekti.

Çıktığı günden beri her gün istisnasız milyonlarca kişi tarafından oynanan Minecraft, birçok muhteşem projeyi görmemizi sağlayan bir platform haline dönüştü. Bugüne kadar oyunda birebir ölçekli şehirler, kurgusal birçok harita gördük; hatta oyunda gezegenimiz Dünya bile birebir ölçekli olarak oluşturulmaya başladı.

Minecraft’taki büyük projelerden birisi olan Greenfield projesiyse önümüzdeki günlerde yepyeni bir boyut kazanacak. Haritayı geliştiren ekip, projenin yeni versiyonuyla Minecraft dünyasına eklenecek kısımlardan ufak bir bölümünü ekran görüntüsü halinde paylaştı.

Yeni güncellemeyle harita daha da büyüyecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebildiğiniz üzere Greenfield haritası, gerçekten de epey büyük bir harita ve muhteşem bir şekilde tasarlanmış durumda. Öyle ki şu anda resmi görüntülediğiniz ekrana biraz daha uzaktan bakarsanız görüntünün normal bir şehir görüntüsünden farksız olduğunu görebilirsiniz.

Peki nedir bu Greenfield projesi? Minecraft’taki en büyük şehri görmemizi sağlayan proje, 2011’in ağustos ayında bir grup tarafından geliştirilmeye başladı. Günümüzde toplamda 1 kurucu, 4 yönetici ve 5 süpervizör tarafından yönetilen ekibin hazırladığı harita, bugüne kadar tam 11 ayrı güncelleme aldı.

Şu anda son olarak 0.5.2 sürümünün oyuncular tarafından oynanabildiği Greenfield haritası, 1:1 ölçekli olarak tasarlanıyor. Yani haritadaki her bir blok bir metrekareyi ifade ediyor. Dolayısıyla haritada yürüyüşe çıktığınızda gerçek bir şehirde yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Greenfield haritası içinde çok büyük gökdelenlerin yer aldığı bir şehir merkezi, yol, çevre yolu, demiryolu ve metro ağları, banliyölerin yer aldığı birkaç mahalle ve endüstriyel alanlar bulunuyor. Ayrıca harita içerisinde ekip tarafından gizlenmiş birçok da easter egg bulunuyor. Eğer senelerdir geliştirilen bu haritayı şu anki haliyle görmek istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayarak haritayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.