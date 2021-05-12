Minecraft Sevenlerin Hoşuna Gidecek 15 Oyun Tavsiyesi

Dünyanın her yaştan insan için şüphesiz en popüler oyunu kesinlikle Minecraft. Minecraft’ta sıkılmaya başlayıp yeni bir oyun arıyorsanız bu listemiz tam size göre.

18 Kasım 2011 tarihinde piyasaya sürülen ve 2014’te Microsoft tarafından satın alınan efsane yaratıcılık oyunu Minecraft hala popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Markus Alexej Persson’ın kendi için geliştirmeye başladığı ardından tüm dünyaya sunduğu mini mühendislik oyunu Minecraft oldukça yaratıcı işlere imza atmanıza neden oluyor.

Oyun öylesine büyüleyici ki, yurt dışında bazı okullarda ders olarak bile veriliyor. Çocuk gelişimi için oldukça faydalı olan Minecraft zamanla insanda bazı körelmelere yol açabiliyor. Şöyle ki; yeterince Minecraft oynamaya başladıysanız benzer şeyleri yapmaktan sıkılıyorsunuz ya da oyun mekanikleri size yetersiz gelmeye başlıyor. Bu listemizde Minecraft’a alternatif olabilecek 15 oyunu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Minecraft alternatifi oyun tavsiyeleri:

Astroneer Roblox Trove Don’t Starve Cube World Lego Worlds Eco Unturned Terasology Block Story StarMade Blockstorm Robocraft Infinity Dragon Quest Builders 2 Space Engineers

#1 Derin uzayda bir madencilik oyunu Astroneer

İlk çıktığı günden beri birçok oyuncunun ilgisini çeken, güneş sistemlerinde yer alan gezegenlerden maden toplayıp, kendi küçük gezegeninizi inşa ettiğiniz keyifli bir oyun. Astroneer’da arkadaşlarınızla gezegenleri keşfedip, kaynaklarını toplayarak teknoloji geliştirebilirsiniz. Keyifli bir Minecraft alternatifi olduğunu söylemek gerekli. Oyunu satın almak için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#2 İçinde pek çok dünyayı barındıran oyun sistemi Roblox

Roblox aslında devasa bir oyun ekosistemi. Bu ekosistem içinde Minecraft benzeri bir dünya da var ancak, birçok oyun stilini de içinde barındırıyor. Bildiğiniz üzere Roblox’da okullara girip, öğrencilerin Roblox’un yaratıcı dünyasıyla tanışmasını istiyor. Minecraft alternatifi arıyorsanız Roblox’u mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Keza Roblox içinde birden fazla oyun dünyasına giriş yapabilirsiniz. Roblox’u denemek için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#3 Gerçek bir Minecraft alternatifi Trove

Trove gerçekten Minecraft’ın bir adım sonrası gibi. Ciddi mana da gelişmiş bir sistemi olan oyun isteyene MMORPG deneyimi, isteyeneyse builder olma şansı sunuyor. Devasa bir dünyada yaratıcılığınızı istediğiniz gibi konuşturabiliyorsunuz. Trove’u hala denemediyseniz şu linki tıklayabilirsiniz.

#4 Hayatta kalayım diyenlere Don’t Starve

Minecraft’ta survival oyun stilini benimsiyorsanız Don’t Starve tam size göre. Birçok karakter arasından eğlenebileceğiniz birini seçerek dünyaya adım atabilirsiniz. Don’t Starve’de unutmamanız gereken en önemli şey, oyun sizi her seferinde daha çok zorluyor. Bu nedenle özellikle kurtlara dikkat edin. Oyunu hemen denemek için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#5 Enteresan bir deneyim Cube World

Minecraft ve Trove arasında kalmış oynanışıyla Cube World’de sizi eğlendirebilecek fena olmayan bir yapım. RPG öğeleri sayesinde açık dünyada da görevler yaparak diğer oyuncularla etkileşime girebilirsiniz. Yaratıcılık adına bu oyunda daha az şey olduğunu söylemekte fayda var. Oyunu denemek isterseniz şu linki tıklayabilirsiniz.

#6 İlklerden olman gerekirdi ahh ahh Lego Worlds

Aslına bakarsanız Minecraft’tan önce bu dünyayı ilk olarak Lego’nun yaratmasını beklerdiniz değil mi? Lego bu konuda oldukça geç kaldı. Minecraft’ın ardından ortalama 3 yıl sonra çıkardığı oyun her ne kadar çok popüler olsa da Co-Op yerine massive bir dünya geliştirmeleri daha faydalı olabilirdi. Yine de Lego World’u denemek isterseniz şu linki tıklayabilisriniz.

#7 Garip bir huzur veren: Eco

Açık dünya üzerinde hayatta kalıp, geliştirme yapacağınız keyifli bir oyun. Eco tam anlamıyla Minecraft rakibi olabilir. Multiplayer yapısıyla oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz. Birde oyunun gereksiz bir huzur veren tarafı olduğunu söylemek gerekli. Oyunu denemek isterseniz şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#8 Net bir Minecraft klonu Unturned

Minecraft’ın en güzel klonu Unturned olabilir. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir yapısı var. Hatta Minecraft’ta olmayan birçok özellik Unturned’da olabilir. Hala oyunu denemediyseniz şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#9 Açık kaynak kodlu Terasology

Minecraft’tan ilham alan bir açık kaynak kodlu oyun olan Terasology oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Minecraft hiç piyasaya çıkmamış olsaydı muhtemelen Terasology en popüler oyunlar arasında yer alırdı. Oyunu şu adresten indirebilirsiniz.

#10 Ejderhalarla bir Minecraft Hikayesi: Block Story

Minecraft’ın eğlenceli bir alternatifi olan Block Story gerçekten oldukça keyifli bir oyun. Bol bol ejderhanın yer aldığı Block Story’yi mutlaka deneyimlemeniz gerekiyor. Minecraft seviyorsanız Block Story’i de seveceksiniz. Şu linkten oyunu inceleyebilirsiniz.

#11 Uzayda bir küp macerası: StarMade

Uzayda bir küp macerasına hazır mısınız? Küplerle istediğiniz her şeyi yapabilir, uzay gemilerinizle dilediğiniz gibi savaşabilirsiniz. StarMade oldukça keyifli bir uzay macerasına sizleri sokacak. Şu linkten hemen oyunu inceleyebilirsiniz.

#12 Küpler dünyasında FPS keyfi: Blockstorm

Soldat benzeri bir oyun olan Blockstorm’da oldukça keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Minecraft dünyasının içinde kıyasıya Soldat keyfi yaşadığınızı düşünün. İşte Blockstorm tam da bu keyfi sunuyor. Oyunu hemen şu linkten inceleyebilirsiniz.

#13 Robot savaşlarına hoş geldiniz: Roborcraft Infinity

Robocraft dünyanın en eğlenceli piksel tabanlı robot savaşı oyun deneyimini sunuyor olabilir. Robocraft’la kendi robotunuzu geliştirip, savaşa dahil olabilirsiniz. Oyunu hemen incelemek için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#14 Adeta Dragon Ball Minecraft edition: Dragon Quest Builders 2

Küp tabanlı RPG oyun Dragon Quest Builders oldukça keyifli bir açık dünya oyunu. Dragon Ball göndermeleriyle ciddi keyif veren oyun oldukça ciddi bir oyuncu kitlesine de sahip. Dragon Quest Builders 2’yi Steam’den satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu incelemek için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

#15 Bir uzay macerası: Space Engineers

Space Engineers gerçekten Astroneer gibi keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Piksel tabanlı olmasa da, Space Engineers mühendislik ve hayatta kalma konusunda gerçekten eğlenceli bir profil sunuyor. Space Engineers’ı deneyimlemenizde büyük fayda var. Hemen şu linkten oyuna ulaşabilirsiniz.

Umuyoruz sizler için Minecraft alternatifleri için keyifli oyunlar sunmuşuzdur. Sizde bizim unuttuğumuz oyunları yorumlardan bildirebilirsiniz.