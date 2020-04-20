10 yılı aşkın süredir aramızda bulunan Minecraft için eski köye yeni adet tadında bir beta yayınlandı. Hiçbir zaman görselliğiyle dikkat çekmeyen oyun, Minecraft RTX betası ile göz kamaştıran bir hâle büründü. Biz de hem Minecraft RTX beta nasıl indirilir hem de ne yenilikler getiriyor sorularını cevaplıyoruz.

Minecraft RTX, E3 2019’da duyurulduğundan beri oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. 16 Nisan 2020’de bu bekleyiş sona erdi, beta oyuncuların deneyimine sunuldu. Tabii şunu da hatırlatmış olalım, beta yalnızca bilgisayar kullanıcıları tarafından oynanabiliyor.

Minecraft daha önce de yapılan bazı modlar sayesinde ışın izleme teknolojisiyle tanışmıştı. Ancak yayınlanan beta, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisiyle Minecraft’ın resmî olarak ilk buluşması. Şimdi, betaya nasıl katılım sağlandığını anlatmaya başlamadan önce dilerseniz Minecraft RTX betanın sistem gereksinimlerine bakalım.

Minecraft RTX beta minimum sistem gereksinimleri:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da daha iyisi

İşlemci: Intel Core i5, muadili ya da daha iyisi

Bellek: 8 GB ya da daha fazla

Depolama: 2 GB kullanılabilir depolama alanı

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Minecraft RTX beta nasıl yüklenir?

İlk olarak Minecraft oyununun Windows sürümüne sahip olmanız gerek.

sahip olmanız gerek. Daha sonra Microsoft Store’dan “Xbox Insider Merkezi” uygulamasını yükleyin.

Xbox Insider Merkezi uygulamasını başlatın.

Sol tarafta bulunan "Insider içerik" sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada "Windows 10 için Minecraft" seçeneğine tıklayın.

Sol altta bulunan “Katıl” düğmesine tıklayın.

Kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekecek.

Sözleşme aşamasından sonra “ Yönet ” tuşuna tıklayın.

” tuşuna tıklayın. Windows 10 RTX Beta için Minecraft seçeneğini işaretleyip “Bitti” tuşuna basın.

Minecraft RTX ne yenilikler sunuyor?

Minecraft RTX’in getirdiği en dikkat çeken yenilik, yeni ışın izleme teknolojisi sayesinde aydınlatma tarafına etki ediyor. Minecraft gibi güneşin sürekli olarak açı değiştirdiği bir oyunda, ışınların farklı bloklara farklı açılardan temas etmesi oyunun görünüşünü bir hayli değiştiriyor.

Aynı şey ışık yayan türde bloklarda da geçerli. Lav, ışıktaşı, ateş ve RTX betasıyla oyuna eklenen bazı bloklar, ışın izleme teknolojisi sayesinde etraflarını gerçeğe en yakın şekilde aydınlatıyor. Özellikle de yüzeylere olan etkisi göz kamaştırıcı.

Yüzeyler demişken, oyuna ilerleyen dönemlerde yansıma özelliği de getirilecek. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi oyundaki yüzeyler de eğer yansıtan bir malzemeden yapılmışsa görüntü yansıtacak. Bu yüzeylere su ve cam da dahil. Yukarıdaki videoda ve paylaştığımız görsellerde bahsettiğimiz farkları kendiniz de görebilirsiniz.

Minecraft RTX beta aynı zamanda NVIDIA’nın DLSS 2.0 teknolojisini ilk kullanan oyunlardan biri oldu. DLSS NVIDIA tarafından geliştirilen, yapay zeka kullanımıyla daha yüksek çözünürlüklü dokular elde ederken aynı zamanda oyunlardan daha yüksek performans almayı sağlayan bir teknoloji.

Minecraft’ın ışın izleme ile yaşadığı değişim inanılmaz. Ancak şunu da akılda bulundurmak gerek: Işın izleme teknolojisi her oyunu Minecraft’a yaptığı gibi birkaç gömlek yukarı taşıyacak diye bir kaide yok. Minecraft zaten özellikle aydınlatma, genel olarak da görsel tarafı güçsüz bir oyun olduğu için ışın izleme eklendiği zaman arada uçurum boyutunda bir fark oluşuyor.

Minecraft’ın ışın izleme özelliğiyle tanıştığı Minecraft RTX beta sürümünü nasıl indirebileceğinizi, ne yenilikler getirdiğini anlattığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Aranızda şu ana kadar yeni sürümü deneyimleyen varsa fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.