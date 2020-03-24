Mojang, Minecraft'a Ücretsiz Eğitici İçerikler Getirdi

Minecraft'ın yapımcısı Mojang ve Xbox bir araya gelerek Minecraft için ücretsiz eğitici içeriklerin olduğu bir kategori oluşturduklarını açıkladı. 30 Nisan'a kadar ücretsiz kalacak kategoride birçok eğitici içerik bulunuyor.

Çocukları okuldayken onlarla sürekli ilgilenmek ve yaptıklarını dikkatle izlemek ebeveynler için biraz zor bir iş diyebiliriz. Özellikle de onların eğitici bir şeyle ilgilenmelerini sağlamak daha da zor olabiliyor. Siz evde işlerinizi hallederken çocuklarınızın zaman geçirmesi için eğitici filmler ve eğitici televizyon programları bulmak isteyebilirsiniz.

Minecraft oyununun yapımcısı olan Mojang ve Xbox da bu soruna bir çözüm bulmak istedi. Başka bir deyişle iki şirket, genç oyuncuların daha yaratıcı olmalarını sağlayacak olan eğitici içerik arayışına girdi.

Xbox markasının başındaki isim Phil Spencer, bugün yayınladığı bir blog yazısında Minecraft Marketplace'e oyuncuların indirip keşfetmeleri için eğitici içeriklerin ücretsiz olarak eklendiğini duyurdu. NASA ile iş birliğiyle yapılan Uluslararası Uzay İstasyonu, robot kodlama eğitimi, Washington DC'nin ikonik yerleri ve bunlar gibi çok daha fazla içerikle birlikte yayınlanan eğitim kategorisi oyuncuları bekliyor. Kategoriye ilerleyen zamanlarda daha fazla içerik eklenebilir. Şu anda ücretsiz olan bu içerikler, duyuruya göre 30 Nisan'a kadar ücretsiz kalacak.

Spencer ayrıca ebeveyn kontrollerini de tekrardan gözden geçirdiklerini belirtti. Xbox kullanan aileler; ekran süresine limit koyabiliyor, yetişkinlere yönelik içerikleri seçilen ekranlardan uzak tutabiliyor ya da Copilot gibi daha üst düzey olan özellikleri kullanabiliyor. Copilot özelliğinde, hem ebeveynde hem çocukta kontrol cihazı bulunuyor ancak iki cihaz da tek bir cihazmış gibi davranıyor. Yani ebeveyn, çocuğun kontrol cihazını kullanmadan ona yardımcı olabiliyor.

Çocukların bu şekilde oyun konsollarından daha verimli olarak yararlanabileceği bu gelişmeler, ebeveynleri memnun etmiş durumda. Çocuklar bir yandan eğlenceli vakit geçirirken bir yandan da öğrenebilecekler.