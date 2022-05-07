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  • Minerallerin Doku İyileştirici Etkiye Sahip Olduğu Açıklandı

Hasarlı Dokunun İyileştirilmesinde Yeni Bir Yol Keşfedildi: Mineraller Yaralarımızı Sarabilir!

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Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ve Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, Minerallerin hasarlı dokuyu iyileştirebilmelerinde önemli rol oynadığını ortaya çıkardı.

Dünyada bulunan tüm canlılar, yenilenme yeteneğine sahip. Örneğin bir insan, hayvan ya da bitkinin zamanla restore edildiğini bilmeyen yoktur. Tüm bu süreç için gen ekpresyonunu düzenleyen bazı mokeküller bulunmakta.

Ancak bazı araştırmacılar, bu ekspresyonun düzenlenmesinde önemli bir bileşenin daha olduğunu keşfetti. Vücutta pek çok şeyden sorumlu olan minerallerin, gen ekspresyonunu düzenlemede önemli bir rolü olduğu belirtildi.

Mineraller’in doku iyileştirmede önemli bir yeri var

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'ndeki araştırmacılar ile Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, yürüttüğü bir çalışma sonucunda minerallerin gen ekspresyonunu düzenlemede kritik bir yeri olduğunu söyledi.

Bir hücrenin yapması gereken protein sayısını kontrol ettiği belirtilen minerallerin, doku yenilenmesini teşvik etmesiyle hücresel kimliği yeniden tanımladığı sonucuna varıldı. Gelecekte çalışmaların (mineral tıbbı) bir parçası olarak gösterilen projede, pek çok alanda etkin rolü bulunan mineralin hasarlı dokuyu iyileştirebileceği belirtildi.
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Minerallerin halihazırda vücudun binlerce biyolojik fonksiyonunun düzenlenmesine önemli bir yeri olduğu bilinirken, yapılan yeni çalışmalar bunun daha da fazlasının yapılabileceğini gösteriyor. Konuya ilişkin olarak Biyomedikal Mühendisleri’nden Gaharwar, çalışmanın etkisinin geniş kapsamlı olduğunu, minerallerin hücresel aktivitenin istenen düzenlemesini elde etme etkisini anlamanın, rejeneratif tıp, ilaç dağıtımı ve immünomodülasyon için klinik olarak ilgili terapötikler geliştirmek için yeni yollar açma konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak : https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220506141148.htm
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