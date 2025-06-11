Mistral isimli yapay zekâ girişimi, akıl yürütebilen model ailesi Magistral'i duyurdu. İki versiyona sahip olan model, hızlı olsa da en iyi performansı sunamıyor.

Fransa merkezli yapay zekâ girişimi Mistral, düzenlediği bir etkinlikte yeni yapay zekâ model ailesini duyurdu. "Magistral" olarak isimlendirilen ve akıl yürütebilen yapay zekâ, OpenAI'ın o3'ü ile Google'ın Gemini 2.5 Pro modeline rakip olacak şekilde tasarlandı. Peki Avrupa'nın ilk akıl yürütebilen yapay zekâsı Magistral, tüketicilere neler vadediyor?

Magistral Small ve Magistral Medium olarak isimlendirilen iki versiyona sahip olan yapay zekâ modeli, matematik ve fizik gibi konularda gelişmiş tutarlılık ve güvenilirlik için sorunları adım adım ele alıyor. 24 milyar parametreye ev sahipliği yapan Small versiyon, Hugging Face üzerinden Apache 2.0 lisansıyla kullanılabiliyor. Medium model ise firmanın "Le Chat" isimli sohbet botunda, API hizmetinde ve üçüncü taraf sunucularda kullanılabiliyor.

10 kat hızlı yanıt veriyor ama...

Mistral tarafından yapılan açıklamaya göre Magistral ailesi, rakiplerine kıyasla 10 kata kadar hızlı yanıtlar üretebiliyor. Ancak burada önemli bir detay var. Magistral Medium, fizik, matematik ve fen becerilerini değerlendiren GPQA Diamond ve AIME testlerinde Gemini 2.5 Pro ve Claude Opus 4'ü geçemedi. Kodlama ile ilgili bir test olan LiveCodeBench'te ise Gemini 2.5 Pro'nun gerisinde kalmış durumda.

Şirketin açıklamasına göre Magistral, araştırma yapma, stratejik planlama, operasyonel optimizasyon ve veri odaklı karar alma süreçleri için özel olarak optimize edildi. Kullanıcılar, bu yapay zekâ modelini kullanırken isterlerse optimum düzeyde çalışacaklar isterlerse de birden fazla faktörle risk değerlendirmesi yaparak hareket edebilecekler.