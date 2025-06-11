OpenAI, akıl yürütebilen yeni yapay zekâ modeli o3'ün gelişmiş versiyonu olan o3-pro'yu yayımladı. Yeni model, yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ancak o3-pro, mükemmel bir model değil.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, akıl yürütebilen modeli o3'ün daha da gelişmiş bir versiyonu olan "o3-pro"yu duyurdu. Şirket, bu modelin şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü model olduğunu belirtiyor. Peki OpenAI'ın akıl yürütebilen yeni yapay zekâ modeli, tüketicilere neler vadediyor?

An itibarıyla ChatGPT Pro ile ChatGPT Team abonelerinin erişimine açılan yeni yapay zekâ modeli, oldukça iddialı olacak gibi görünüyor. Zira OpenAI'ın açıklamasına göre uzman değerlendirmeleri yapıldı ve o3-pro, tüm bu değerlendirmelerde o3'ü geride bıraktı. Şirket, yeni modelin bilim, eğitim, kodlama, işletme ve yazma yardımı gibi temel işlevlerin yanı sıra daha spesifik işlemlerde de çok daha iyi performans sunduğunu söylüyor.

Tek dezavantajı, biraz yavaş olması!

OpenAI'ın açıklamasına göre o3-pro, web aramaları yapabiliyor, dosyaları analiz edebiliyor, görselleri inceleyebiliyor, Python kullanabiliyor ve hatta kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Ancak bu demek değil ki o3-pro, mükemmel bir model. OpenAI'a göre yeni model, çoğu zaman o1-pro'dan daha yavaş yanıtlar üretiyor. Ayrıca bu modelin görüntü üretme yeteneği bulunmuyor.

Çeşitli testlere sokulan o3-pro, etkileyici puanlar almayı başarmış durumda. Bu bağlamda; yapay zekâ modellerinin matematik sorularını çözme yeteneklerini ölçen AIME 2024 testine göre bu model, Gemini 2.5 Pro'yu geride bıraktı. Ayrıca doktora düzeyinde bilim bilgisi testi olan GPQA Diamond'a giren model, Anthropic'in Claude 4 Opus modelini geçmeyi başardı.