MIT Araştırmacılarından Grafen Üretmenin Yeni Yolu

Bir milimetrenin bir milyonda biri kalınlığında transparan grafen tabakası üreten MIT araştırmacıları, bu süreçte yeni bir metot geliştirmeyi de başardı.

Teknoloji ilerledikçe elektronik cihazlarımız daha becerikli ve daha küçük hâle geliyor. Bu da hâliyle bu özelliklere sahip materyallere gereksinim yaratıyor. Bu noktada en çok umut vadeden malzemelerden biri de grafen.

Elektronik cihazlarda kullanılabilecek ince, hatta transparan elektrot ihtiyacını karşılaması beklenen grafenin pek çok üretim yöntemi olsa da bu alanda daha çok geliştirme yapılacak alan bulunuyor.

Grafen üretimi için yeni yöntem:

Şu an ürünlerde indiyum kalay oksit (ITO) kullanılıyordu. Bu malzeme, her ne kadar elektrik iletkenliği ve optik transparanlığı açısından avantajlı olsa da bazı noktalarda sıkıntı yaşıyordu. Grafen ise bu malzemenin yerini alma potansiyeline sahip ve aynı zamanda da harika bir elektrik iletkeni.

Grafenin yapısı, oldukça ince ve inanılmaz derecede de esnek. Ayrıca laboratuvar ortamında üretilmesi de mümkün. Bunun için pahalı ham maddelere de ihtiyaç yok. Öte yandan bakır üzerinden grafen üretmekte kullanılan ve kimyasal buhar tortusu (CVD) adı verilen sistemin de sıkıntıları var. Bunlardan biri de grafeni bakırdan ayırma süreciydi. Araştırmacılar bu soruna bir çözüm üretti.

Ara katmanla koruma:

MIT ekibi, ara bir katman oluşturan ve parilen olarak bilinen bir malzeme kullandı. Bu çalışmanın sonunda araştırmacılar, istenilen elektrik ve mekanik özelliklere sahip, büyük boyutlu grafen plaka oluşturmayı başardı.

Tampon materyal kullanımı aslında oldukça yaygın. Özellikle mikroelektronik alanında, tedarik zincirlerinde ve araştırma geliştirme süreçlerinde sık sık kullanılıyor. Öte yandan tampon malzemelerin süreçleri kolaylaştırmasıyla birlikte endüstriyel ölçekte üretimin da artması planlanıyor. Araştırmacılardan Giovanni Azzellino, bu grafenin 'neredeyse bedavaya' üretildiğini söylüyor.