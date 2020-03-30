Wi-Fi Sinyalleri, Telefon Şarj Etmek İçin Kullanılabilir

MIT'de çalışan bilim insanları, Wi-Fi sinyallerindeki enerjiyi kullanmak için bir proje üzerinde çalışıyor. Henüz test edilmeyen ve üretilmeyen grafen temelli cihaz, kağıt üstünde başarılı görünüyor.

Günümüzde kablosuz şarj sistemlerinin kablolu sistemlere göre daha verimli olduğunu söylemek yanlış olur. Zaten kablosuz şarj sistemlerinde bile telefonun bir cihaza temas etmesi gerekiyor fakat havada hareket eden çok fazla dalga var ve MIT araştırmacıları, bu dalgalarda boşa giden enerjiyi cihazlarımızı şarj etmek için kullanabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyor.

Terahertz ışınımı, elektromanyetik spektrumda kızılötesi ve mikrodalgalar arasında bulunan yüksek frekanslı dalgalardan oluşuyor. Bu dalgalar, Wi-Fi sinyali gönderen cihazlar tarafından üretiliyor. Bu ışınımları kullanmak çok zor olsa da MIT ekibinin bulduğu yeni yöntem ilgi çekici gözüküyor.

Cihazın çalışma prensibi:

Şu aşamada sistemin henüz proje safhasında olduğunu ve henüz test edilmediğini belirtmekte fayda var. Çalışmaya önderlik eden bilim insanlarından Hiroki Isobe, "Terahertz ışınımının frekans aralığında bulunan elektromanyetik dalgalarla çevriliyiz. Bu enerjiyi günlük yaşamda kullanabileceğimiz bir enerjiye dönüştürürsek bu, karşı karşıya olduğumuz enerji sorunlarıyla mücadele etmemize yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Ekibin ürettiği cihaz, terahertz doğrultucu olarak biliniyor ve altında boron nitrür katmanı bulunan ve 2 tarafında da anten yer alan küçük bir grafen tabakasından oluşuyor. Bu antenler, ortamdaki havadan terahertz dalgalarını topluyor ve grafene geçen sinyalleri güçlendiriyor. Bunlar da elektronların aynı yönde akmasını ve doğru akım oluşturmasını sağlıyor. Ekibin söylediklerine göre herhangi bir yabancı madde elektron saçılımını etkileyeceği için grafen olabildiği kadar saf olmalı. Boron nitrür katmanı da bunu engellemek için kullanılıyor.

Terahertz doğrultucu, ilk başta az miktarda enerji üretse de bu üretilen enerji küçük cihazların şarj olması için yeterli olabilir. Ekip, ilk olarak kalp pillerinde bu cihazın kullanabileceğini belirtiyor. Kablosuz şarj için iyi sonuçları olabilecek bu cihazın üretilmesi ve test edilmesi bekleniyor.