MIT, On Binlerce Yapay Beyin Sinapsını Tek Bir Yongaya Sığdırdı

MIT araştırmacıları, on binlerce yapay sinapsı içerisinde barındıran ufak bir yonga geliştirmeyi başardı. Gelecekte bu teknoloji sayesinde süper bilgisayarlara ya da internete bağlanmadan karmaşık işlemleri yapabilen yapay beyinlere sahip olabileceğiz.

Teknoloji ve bilim son hızla ilerlemeye devam ederken bizler de bilimkurgu külliyatında gördüğümüz şeylerin gerçek oluşuna bir adım daha yaklaşıyoruz. Gelecekte süper bilgisayarlar, internet ya da bulut sunucular olmadan çalışabilecek ufak, yapay zekâ beyinlere sahip olabiliriz.

MIT araştırmacılarına göre, tasarladıkları yeni “brain-on-a-chip” (yonga üstünde beyin) tasarımıyla bu geleceğe bir adım daha yaklaşıyoruz. MIT mühendisleri, memristör olarak da bilinen on binlerce yapay beyin sinapsını bir konfeti parçasından daha küçük boyutlardaki tek bir yongaya sığdırmayı başardı.

Yapay sinapslar

Araştırmacılar, Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan araştırmalarında, beyinden esinlenilerek geliştirdikleri yonganın Captain America’nın kalkanının gri ölçekli resmini nasıl hatırlayıp yeniden oluşturduğunu ve MIT’nin Killian Court kampüsünü keskinleştirip bulanıklaştırarak nasıl değiştirdiğini açıkladı.

Bu testler ufak ölçekli olsa da ekip, yonganın tasarımının ufak, taşınabilir yapay zekâ cihazlarının gelişimini ilerleteceğine ve bugün sadece süper bilgisayarların yapabildiği karmaşık hesaplama işlemlerini yapabileceğine inandıklarını ifade etti.

MIT Makine Mühendisliği Doçenti Jeehwan Kim, “Şu ana kadar yapay sinaps ağları yazılım olarak vardı. Biz, taşınabilir yapay zekâ sistemleri için gerçek bir sinirsel ağ donanımı oluşturmaya çalışıyoruz. Arabanızdaki kameraya internet bağlantısı olmadan ışıkları ve nesneleri hatırlayabilen ve ani kararlar alabilen nöromorfik bir cihaz bağladığınızı hayal edin” diyor.

MIT, nöromorfik yongalar geliştirmek için çalışan tek kuruluş da değil. Apple, Google, Microsoft ve NVIDIA da kendilerine ait makine öğrenmesi donanımlarına sahip. Intel’in Lohi yongası 1.024 yapay nöronuyla beyni taklit ediyor. Ancak yapay beyin sinapslarının çoğu gümüş kullanıyor. Kim’in ekibi ise her bir memristörü silikonla birlikte gümüş ve bakır alaşımıyla üretebileceklerini fark ediyor. Bu da on binlerce memristöre sahip bir milimetre karelik silikon yonga üretilmesine izin veriyor.

Kim, basın açıklamasında “Biz, gerçek sonuç çıkarım testleri yapmak için yapay sinapslar kullanıyoruz. Daha geniş ölçekte görüntü tanıma görevleri için bu teknolojiyi ileri taşımayı istiyoruz. Bir gün süper bilgisayarlara, internete ya da bulut sunuculara bağlanmadan bu tür işlemleri yapabilmek için yapay beyinler taşıyabileceksiniz” dedi.