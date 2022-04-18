Renault Group ve Mitsubishi ortaklığıyla üretiminin Türkiye'de de yapılacağı Mitsubishi Colt'un muhtemel tasarımı bugün paylaşıldı. Yayımlanan görüntülerden yola çıkılarak tasarlanan araç, ortaya Mitsubishi logolu bir Clio çıkardı.

Yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Renault Group, son olarak Mitsubishi Colt’un Bursa’da üretimini yapacağını açıklamasıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Renault – Nissan – Mitsubishi ittifakının yeni meyvesi olacak olan bu araçtan gelen ilk görüntüler, aslında bizlere aracın Clio’yu andıracağını gösteriyordu.

Bugünse Mitsubishi Colt’un tasarımı tüm detaylarıyla paylaşıldı. Kolesa.ru tarafından paylaşılan görüntüler, sızdırılan ve gerçek olduğu iddia edilen görseller değildi. Kolesa ekibi, bunun yerine daha önce yayımlanan üstü kapalı görüntüleri kullanarak aracı oluşturmaya çalıştı. Ortaya çıkan araç, gerçek bir Japon Clio oldu.

Yeni Mitsubishi Colt böyle gözükebilir:

Tabii aracın Clio’ya benzemesi, Renault ile yapılan ortak çalışma ve aracın Clio’yu temel alacak olmasıyla oldukça beklenen bir şeydi. Fakat muhtemelen pek çok kişi aracın Clio’ya bu kadar benzemesini beklemiyordu. Öyle ki hazırlanan tasarıma göre aracın gövdesinin neredeyse tamamı, Renault Clio ile paylaşılan gövdelerden oluşuyordu.

Clio ile Colt arasındaki en temel farklar, aydınlatmalar, panjur ve tamponlarda görüldü. Aracın arkasına geldiğimizdeyse, bu bölüme dair herhangi bir referans bulunmadığından ekip doğrudan Clio’nun arkasıyla birebir bir arka tasarım oluşturdu. Yeni Mitsubishi Colt’un 2023’ün dördüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor.