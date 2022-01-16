Bir Modelin Görüntüsü, Seks Oyuncağında İzinsiz Kullanılıyor

İsrailli model ve influencer Yael Cohen Aris, İngiliz talk show programı This Morning’de verdiği röportajda kendi görünüşünün Çin menşeili seks oyuncağı markası Irontech tarafından izinsiz olarak bir seks oyuncağı üzerinde kullanıldığını belirtti.

Hiç yüzünüzün bir vitrin mankeninde kullanıldığı bir durumu düşündünüz mü? Sadece vitrin mankeninde yüzünüzün olması bile ürkütücü ve garip bir his. Bundan daha kötüsü Yael Cohen Aris isimli İsrailli bir modelin başına geldi. Kendisi uzun yıllardır modellik ve influencer’lık işinde ve aslında birçok ünlü kadın modelin başına gelen bir durum yaşadı.

Yael Cohen Aris, İngiliz talk show’u ‘This Morning’ programında yaptığı röportajda 2019 yılından beri kendisinin görüntüsünün bir seks oyuncağında kullanıldığını belirtti. Bundan kendisinin haberinin olmadığını söyleyen Aris, bu ürünlerin uzun süredir satışta olduğunu da ekledi.

Seks oyuncağının reklamını yapmak için Aris’in Instagram fotoğraflarını izinsiz kullanıyorlar

Seks oyuncağı ve Aris arasındaki benzerlik ise gerçekten de dikkat çekici. Daha sonra Çinli seks oyuncağı şirketi Irontech tarafından "Ashley" olarak değiştirilen adını başlangıçta kullanmanın yanı sıra (ki bazı Irontech bağlantılarının URL’lerinde hala "Yael" olarak yer alıyor) seks oyuncağı, Aris’in sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflardaki giysilerle giydiriliyor.

Oyuncak Aris’e benzeyen siyah çerçeveli gözlüklere, benzer vücut tipine ve hatta kendisinin dudağının altındaki doğum izine benzer bir iz bile taşıyor. Hatta ve hatta Irontech bu seks oyuncağının reklamını yaparken Aris’in Instagram’da paylaştığı fotoğrafları ondan izinsiz kullanıyor. Aris ise bu durumdan rahatsız değil gibi zira Irontech’i dava etmek niyetinde değil, Irontech de satışları durdurmayacak gibi görünüyor.