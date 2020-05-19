Moderna'nın Geliştirdiği Deneysel Covid-19 Aşısı Umut Verdi

Moderna'nın geliştirdiği deneysel koronavirüs (Covid-19) aşısının gelen ilk verilere göre etkili olduğu belirtildi.

Moderna Inc.'in deneysel bir aşısı, insan üzerinde yapılan ilk deneylerden gelen sınırlı verilere göre bağışıklık sisteminin koronavirüsü defetmesine yardımcı olabileceği yönünde ümit veren erken sinyaller verdi.

Pazartesi günü şirket tarafından yapılan açıklamada öncelikle aşının güvenilirliğine bakmak için tasarlanmış olan söz konusu çalışmanın birinci faz deneyde önemli bir uyarı sinyali vermediği aktarıldı. Moderna, ABD hükümeti ile beraber yürüttüğü bu çalışmayı daha geniş bir test aşamasına taşımak istiyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılması, ekonominin düzelmesi, okulların ve etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde açılabilmesi için aşının bulunması tüm dünyada büyük önem taşıyor. Yeni tip koronavirüs 4.7 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 300 binden fazla can kaybına neden oldu.

Koronavirüs salgınının yıkıcı etkisi ile ilaç üreticileri, akademisyenler ve hükümetler arasında tedaviyi sağlayacak bir ilaç bulma yarışı başlamış oldu. Moderna hisseleri, New York'ta piyasa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.