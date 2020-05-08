Bakan: 3 Üniversite, Koronavirüs Aşısında Testlere Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 3 üniversitenin hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladığını ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Dünyayı saran koronavirüs salgını sonrasında pek çok ülkede önlemler alındı ve insanların korunması için çalışmalar yapılmaya başlandı. Gerçek anlamda salgını bitirecek olanınsa aşı ve tedavi olduğu biliniyor.

Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalara ülkemizde de başlanmış durumda. Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu.

Solunum cihazları üretimi devam ediyor:

Bakan Varank, "Rekombinant aşıda üç üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi, hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra klinik çalışmalara geçilmesi gerekiyor" dedi. Bakan Varank, ayrıca yerli solunum cihazı üretimi hakkında da bilgi verdi. Hedeflenen 5.000 cihazın üretileceğini belirten Varank, şu anda üretim yapan firmanın günde 250 cihazı aşabilecek potansiyeli olduğunu, ihtiyaç hâlinde ASELSAN’ın da ikinci hattı üretebileceğini söyledi.

Cihaza yurt dışından da talepler olduğunu belirten Varank, talepleri değerlendirdiklerini ve ev tipi taşınabilir solunum cihazları ihracatının başladığını da söyledi. Ayrıca cihaz üreticisi olan Ford’a da parça tedariki yapılıyor. Varank ayrıca TÜBİTAK ile birlikte yerli tanı kiti üretilmesi çağrısında bulunduklarını hatırlatarak "Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin, hızlı tanı kitinin üretimiyle ilgili güzel gelişmeler var. Bizim desteklediğimiz hızlı sonuç verebilen mikrobiyolojik değil, nanoteknoloji esasına dayanan hızlı tanı kitinin belki de dünyada ilk olacak şeklide haziran ayı gibi inşallah prototipini üretmeyi planlıyoruz. Güzel netice alırsak dünyaya bu yeni bir inovatif ürünü çıkarma şansımız olacak. Haftaya bu tanı kitleriyle ilgili çalışan tüm ekiplerle sanal konferans düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmaları umut veriyor:

Aşı çalışmaları için TÜBİTAK koordinasyonunda bir platform kurduklarını belirten Varank, "Bu platformda 17 proje destekliyoruz, bunlardan 8 tanesi aşı geliştirme projesi. Bilim insanları ve üniversitelerle çok sıkı iş birliği içindeyiz. Buradan ilk kez duyurmuş olayım, rekombinant aşıda üç tane hocamız, üç üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi" dedi.

Avrupa Birliği’nin DSÖ ile birlikte yürüttüğü aşı çalışmalarına da değinen Bakan Varank, "Önemsediğimiz, bu faaliyetin herkesin erişimine açık olması. Bütün insanlık buradaki çalışmalardan faydalanmalı, böyle bir fondan ülkemizdeki araştırma faaliyetlerinin destek almasını istiyoruz. Oradaki bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Maske üretim kapasitesi günde 40 milyon adet:

Son günlerde yeniden gündem olan maskeler konusuna da değinen Bakan Varank, günlük 40 milyon maske üretme kapasitemizin olduğunu dile getirirken "Bu bahsettiğimiz cerrahi maskeler. Bunun yanında penye, kumaş maskelerin de kullanılabilirliğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun görüşü vardı. TSE, ilgili bakanlıklar ve tekstil federasyonları olarak sıkı çalıştık. Birkaç gün içinde bez maskeler, kumaştan örülen maskelerin standartlarıyla ilgili açıklamamız olacak. Böylece piyasayı çok rahatlatmış olacağız. Oradaki taban fiyatı Ticaret Bakanlığı ile görüşeceğiz" ifadelerini de kullandı.

N95 ve N99 tipi maske filtrelerinin de yerli olarak üretileceğini söyleyen Varank, "Bu filtrenin üretimiyle ilgili TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü'ne görev verdik ve onlar bu filtrenin nanofiber malzemeyle üretilmesini başardılar. Şu anda test aşamasındalar. Bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de bir hocamız bunları üretmeyi başardı, onların testleri tamamlandı ve testlerden geçti. Şu anda laboratuvar ortamında bunlar üretilebiliyor" dedi.