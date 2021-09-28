Yakın zamanda bir kadın, katıldığı sabah programında 23 yıl önce başlayan ilginç alışkanlığından bahsetti. Daha önce bırakıp 12 yıl önce tekrar moloz yemeye başlayan kadın, köyünden özel getirttiği molozlardan günde 1-2 kilo kadar tükettiğini açıkladı.

Yenmesi normal olmayan nesneleri büyük bir iştahla yiyen insanların haberlerini görmüşsünüzdür. Toprak, dışkı ve cam yeme gibi alışkanlıklar bunlardan bazıları. Fizyolojik ve psikolojik nedenleri olabilen bu alışkanlıklar bireyde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, şimdi bahsedeceğimiz kişide de olabileceği gibi.

Geçtiğimiz günlerde bir sabah programına katılan kadın, yayında moloz yeme alışkanlığından bahsetti. Stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri yediği moloz miktarıyla şaşkına çeviren kadın, yediği toprak ve taşları “memleketten özel getirdiğini” ifade etti.

"Canım renkli toprak çekti, evde bulduğum kumları yedim"

Seda Sayan’ın sunduğu ‘Sabahların Sultanı Seda Sayan’ programına katılan bir kadın, her gün 2 kiloya yakın moloz yediğini açıkladı. Bu alışkanlığının 23 yıl önce hamileyken toprağa baktıktan sonra canının moloz çekmesiyle başladığını ifade eden kadın, durumu şu ifadelerle açıkladı: "Balkondan bakarken renkli toprak görüyordum. Toprak yemek için aşağıya inemiyordum hamileydim. Kapıların, parkelerin altından çıkarıp yiyordum kumları, toprakları. Sonra bıraktım."

Bir süre bu alışkanlığına son veren kadın, 12 sene sonra tekrar moloz yemeye başladı. Kendi açıklamalarına göre son 2 yıldır günde 1 ila 2 kilo inşaat molozu ve toprak yiyor. Her yerin molozunu yemediğini söyleyen kadın, bu konudaki kriterlerini şu sözlerle açıklıyor:

"Buradaki topraklar değil. Köyde duvarlardan söküp getirttiğim topraklar. Köyde kardeşlerimin eski toprak evleri var. Onların duvarlarında var bunlar başka yerlerde yok. Memleketten getirttirdim. Eşim istedi kargoyla yolluyorlar. Ne için diye sorduklarında ilaç diyorum. Kendime de yediremiyorum yani toprak yememi. Söylemek istemiyorum. Birisinin dizleri ağrıyor, dizlerine ilaç yapacakmışlar diye istedi öyle geldi"