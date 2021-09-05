33 Yaşındaki Adamın Midesinde Bütün Halde Nokia 3310 Bulundu

Kosovada bir adam, Nokia’nın devrim niteliğindeki telefonlarından olan 3310’un yenilenmiş versiyonunu şifa niyetine yuttu. 4 gün sonra acı içinde hastaneye giden adam, röntgen sonuçlarıyla doktorları şoka uğrattı. Telefon ise herhangi bir sorun yaşanmadan mideden çıkarıldı.

Nokia’nın efsaneleşmiş telefonu 3310’a hepimiz sahip olmadık, ama çoğumuz kendisini iyi tanıyoruz. Evet, şarjı günlerce giden ve dayanıklılık konusunda buldozerlere kafa tutan cihazdan bahsediyoruz. Ancak şimdi bahsedeceğimiz olay her zamanki gibi telefonu kırmak için yapılan başarısız bir test değil. Bu sefer inovatif bir yaklaşımla telefonu yiyen birinden bahsedeceğiz.

Kosova’da yaşayan yetişkin bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle Nokia 3310 yedi. Geç kalınması durumunda bataryasında bulunan kimyasallar nedeniyle ölümcül sonuçlara neden olabilecek telefon, doktorlar tarafından başarıyla alındı.

Bütün halde yutulan 3310, 3 parçaya ayrılarak çıkarıldı

Kosova’nın başkenti Piriştine’de yaşayan 33 yaşındaki bir adam, Nokia 3310'un yenilenmiş versiyonunu mideye indirdi. Midede 4 gün geçiren zavallı efsane, adamı rahatsız etmiş olacak ki şahıs; sonunda “sorun ne ki acaba” düşüncesiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, çekilen filmler sonucunda adamın karnındaki acının bir cep telefonundan kaynaklandığını görünce şoke oldu.

Şahsın midesinden 3310’un alındığı operasyon başarıyla tamamlandı. Operasyonun başındaki doktor Skender Teljaku, telefonun röntgen ve endoskopi görüntüleri; ayrıca mideden çıkarılmış halini Facebook’ta paylaştı. Ameliyat sırasında mide ya da deride herhangi bir kesme işlemi gerekmedi. Oral yoldan sokulan endoskop cihazlarıyla telefon kolayca bulundu ve 3 parçaya ayrılarak yine ağızdan çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda herhangi bir sorun gerçekleşmedi. Teljaku, özellikle bataryanın büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi. Zira geç kalınsaydı ya da ameliyat sırasında bir sorun yaşansaydı, batarya patlayabilirdi. Patlamasa da bataryanın içindeki kimyasallar, vücuda karışarak ölümcül bir zehirlenmeye sebep olarak adamın hayatına mal olabilirdi.