Monster Hunter Filminden İlk Kısa Fragman Paylaşıldı

Yönetmenlik koltuğunda Paul W. S. Anderson'ın oturduğu Monster Hunter filminden ilk fragman paylaşıldı. Ancak paylaşılan kısa fragman, Monster Hunter hayranları tarafından pek de beğenilmemiş gibi gözüküyor.

Monster Hunter filminden ilk kısa tanıtım videosu geldi. Tanıtım videosu sadece 16 saniye uzunluğunda olsa da filmin başrolü Milla Jovovich'i, Clifford 'T.I' Harris'i, Diego Boneta'yı ve Meaghan Good'u bu kısa süre içerisinde görüyoruz.

Daha önce Event Horizon, Resident Evil: Retribution ve Resident Evil: The Final Chapter gibi filmlerin yönetmenlik koltuğunda da oturmuş olan Paul W. S. Anderson, temmuz ayındaki açıklamasında filmin %100 bittiğini açıklamıştı. Filmin de normal şartlar altında eylül ayında gösterime girmesi bekleniyordu.

Monster Hunter'dan ilk kısa fragman

Filmin gösterim tarihi Nisan 2021'de olacağı tahmin ediliyor. Anderson da verdiği röportajlarda, "Önümüzdeki sene nisanda vizyona girecek. Şu ana kadar yaptıklarım arasında en favori filmim" demişti. Ancak görünüşe göre ortada bazı karışıklıklar var. Yayınlanan kısa fragmanın sonunda, filmin bu sene aralık ayında sinema salonlarında olacağı belirtiliyor.

Monster Hunter'ın bu kısa fragmanı, 1 Ekim – 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Comic Con Russia 2020'de gösterilmişti. Filme dair daha çok şeyi görebileceğimiz uzun fragmanın da kısa bir süre sonra izleyicilerle buluşması oldukça muhtemel. Monster Hunter oyun markasının büyük bir hayranı olan Paul W. S. Anderson, şunları söylüyor:

"Batıda çok az bilindiği ve hiç kimsenin farkında olmadığı zamanlarda oynuyordum. Sadece yaratıklar değil, içinde yaşadıkları çevre de etkileyiciydi. Bu dünyayı, bu çevreyi, bu vahşi habitatı yaratarak müthiş bir iş başarmışlardı."

Monster Hunter'ı beyaz perdeye uyarlarken yeşil perde kullanmak kaçınan Anderson, oyundaki etkileyici manzaraların karşılığını vermek için gerçek konumlarda çekmenin önemli olduğunu ve kendilerinin de öyle yaptığını dile getiriyor. Ancak paylaşılan bu kısa fragmana gelen tepkilerin olumlu olduğunu söylemek pek mümkün değil. An itibariyle IGN YouTube kanalındaki fragmana 9 bin 'beğendim', 14 bin 'beğenmedim' oyu verilmiş durumda. Peki, siz fragmanı nasıl buldunuz?