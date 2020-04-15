Monster Hunter World: Iceborn 23 Nisan'da Güncellenecek

Capcom, geçtiğimiz eylül ayında satışa sunduğu Monster Hunter World: Iceborne için yeni güncellemenin 23 Nisan’da yayınlanacağını açıkladı. Oyuna, Kulve Taroth ve Arch-tempered Namielle olmak üzere iki yaratık getirecek olan güncelleme, bunun yanı sıra daha pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Monster Hunter: World'ün maceralarını yeni bir boyuta taşıyan genişleme paketi Monster Hunter World: Iceborne, ilk kez geçtiğimiz eylül ayında PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında piyasaya çıkmıştı. Ocak ayında ise PC oyuncuları için sunulan Iceborne, yeni canavarlar, yeni yerler, yeni görevler, yeni silah kombinasyonları ve çok daha fazlası ile büyük bir ilgi çekmişti.

Sevilen oyunun arkasındaki geliştirici stüdyo Capcom, Monster Hunter World: Iceborne için yeni güncellemenin 23 Nisan’da yayınlanacağını duyurdu. Güncellemenin konsol ve PC oyuncularına aynı anda sunulacağını söyleyen şirket, bu açıklamasıyla herkesi mutlu etmiş olsa gerek.

Monster Hunter World: Iceborne'un yeni güncellemesi, Kulve Taroth'un geri dönüşüne sahne olacak

Peki, genişleme paketinin sıradaki güncellemesinde oyuncuları neler bekliyor olacak? Öncelikle Hunting Grounds arenasına iki yeni yaratık eklenecek: Kulve Taroth ve Arch-tempered Namielle. Daha önce de karşımıza çıkan Kulve Taroth’un her zamankinden çok daha ölümcül olacağını söylemeden geçmeyelim.

Oyuncular, Master Rank Kulve Taroth adındaki görevde bu devasa yaratığı kendi başlarına veya arkadaşlarının yardımıyla yok etmeye çalışacak. Görev süresince elde edeceğiniz kazanımlar sayesinde zırhınızı ve silahlarını geliştirebileceksiniz. Böylece sizi alt etmek isteyen yaratıklara karşı çok daha güçlü olacaksınız.

Yeni güncelleme, tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak

Oyuna eklenecek bir diğer yaratık olan Arch-tempered Namielle ise size zorlayıcı anlar yaşatacak. Yaratığı bertaraf edip, görevi başarıyla tamamlamanız halinde, çeşitli ekipmanlara sahip olacaksınız. Her zamankinden daha çetin geçecek bu maceraya atılmak için çok az daha beklemeniz gerekecek. Monster Hunter World: Iceborne’un tüm platformlara eş zamanlı yayınlanacak güncellemesi, 23 Nisan’da oyunculara sunulacak.