Monster, İlk Ekran Kartını Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri

Monster, CES 2024'te sahne aldı. Şirket, Intel'le gerçekleştirdiği etkinlikte ilk ekran kartını da tanıttı. Peki iki versiyona sahip olan bu ekran kartları, hangi özelliklerle donatıldı?

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024 tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından Monster'dan bomba bir hamle geldi. CES 2024'te Intel'le sahne alan Monster, yeni bir sektöre giriş yaptığını duyurdu.

Monster'ı bugüne kadar dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve aksesuarlarla gördük. Ancak an itibarıyla bu durum değişmiş durumda. Şirket, masaüstü bilgisayarlar için tasarladığı ilk ekran kartını resmen duyurdu. Intel'in ARC serisi GPU'ları üzerine inşa edilen ekran kartı, Türk oyuncuların favorileri arasında yer almayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Monster'ın ilk ekran kartı

Monster ile Intel iş birliğinde tasarlanan ilk ekran kartı, iki farklı versiyona sahip. Bunlardan biri, 16 GB kapasiteli Monster Intel Arc A770. İkinci modelse 8 GB bellek kapasitesine sahip ve Monster Intel Arc A750 olarak isimlendiriliyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılan ekran kartları, Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans elde edilmesini sağlıyor. XMX teknolojisi ise görüntü işleme süresinin kısaltılmasına yardımcı oluyor.

Intel'in Arc A700 serisi, üst düzey performans odaklı modeller olarak karşımıza çıkmıştı. Bu bağlamda; Arc A770, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ile rekabet eden bir model. Hâl böyle olunca yüksek performansa ek olarak, yüksek fiyatlardan da bahsedebiliriz gibi görünüyor. Ancak Monster, şu an için fiyat ve resmî çıkış tarihi bilgisi paylaşmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizleri yeniden bilgilendireceğiz.