Türkiye'nin dışında uluslararası alanda da gittikçe popülerleşen Monster Notebook, yurtdışında isim değişikliğine gitti. Şirket, isim değişikliğinin gerekçesini benzerlerinden ayrışmak olarak verdi.

2000 yılında kurulan ve son yıllarda Türkiye merkezli bir dizüstü bilgisayar üreticisi olmanın ötesine geçerek uluslararası pazarda rol oynamaya başlayan Monster Notebook, bugün önemli bir gelişmeyle karşımıza geldi. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da Almanya ile operasyonlarına başlayan şirketin isim değişikliğine gitti.

Monster, uluslararası alandaki yeni adını, bugüne kadar dizüstü bilgisayar modellerinde kullandığı ‘Tulpar’ olarak belirledi.

Monster'ın Türkiye'deki ve Almanya'daki web sitelerinde ismi böyle şu şekilde görünüyor:

Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz, isim değişikliğinin gerekçesini ve hedeflerini de açıkladı. Oğuz’un açıklamaları şu şekildeydi:

“Monster Notebook olarak, her geçen sene daha da gelişen dijital oyun dünyasında her seviyeden oyuncunun en iyi oyun deneyimini yaşayabilmesi için son teknoloji donanım konfigürasyonlarını geliştiriyor, kullanıcılarımıza yeni nesil bir deneyim vadediyoruz. Türkiye pazarındaki liderliğimizi yurt dışındaki operasyonlarımızda da elde etmek için yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda, bundan böyle yolumuza Tulpar markasıyla devam edeceğiz.

Bu değişikliğe giderken amacımız, Türkiye’den çıkan ve bir dünya markası olma yolunda ilerleyen markamızı uluslararası pazarda faaliyet gösteren ve bizimle isim benzerliği taşıyan diğer markalardan ayrıştırmak oldu. Bildiğiniz gibi ‘Monster’ evrensel bir isim, canavar anlamına geliyor. Uluslararası pazarda Monster ismini uzun yıllardır kullanan, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren onlarca şirket bulunuyor. Bu durum, yeni bir pazara adım atan ve henüz tanınmayan bir marka açısından pazara girerken çeşitli zorluklar çıkarabiliyor.

Müşteri deneyimine büyük önem veren bir marka olarak muhtemel karışıklıklardan kaçınmak ve bir Monster Notebook markası olan Tulpar ile kendi yolumuzdan yürümek istedik. Amiral gemisi ürünümüz olan Tulpar, bugüne kadar on binlerce teknoloji tutkununun yanında oldu. Bu zamana kadarki global iletişimlerimizde de Tulpar markasının diğer markalarımıza göre daha kolay kabul gördüğünü gözlemledik. Bu nedenle bu değişikliği önceden yaparak global açılımımıza hız vermek istedik. Globalleşme yolundaki stratejimiz Tulpar’ın güçlü kanatlarıyla hızlanacak.”