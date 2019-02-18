Son yıllarda oyun dünyasına fazlasıyla destekte bulunan Red Bull, yeni video serisi Levels ile indie oyunlara olan bakış açısını genişletmeyi hedefliyor.

Red Bull ekibi, indie oyunlara odaklandıkları yeni bir video serisine başladı. Levels adını verdikleri bu serinin son bölümünün odağıysa Monument Valley'di. Bu bölümde, Monument Valley'in yaratıcısı Ustwo'nun iki yeni mobil oyun üzerinde çalıştığı görüldü.

Bahsi geçen videoda yakında çıkacak olan iki yeni oyun hakkında birkaç tasarım ve eskiz kadraja yansıyor ve görünen detayların hiçbiri daha önce yayınlanmış unsurlar değil. Videoda görünen bu detayları henüz resmi olarak yayınlamamış olsa da takipçileri heyecanlandırmak için oldukça güzel bir detay olduğu söylenebilir.

Videoda görünen tasarım ve eskizlerden bazıları şu şekilde oldu:

Red Bull'un yeni video serisi Levels, indie oyunlara karşı olan bakış açısını değiştirmeyi de hedefliyor. Şimdilik bu seri Türkçe olarak yayınlanmıyor olsa da takip etmenizi tavsiye ederiz.