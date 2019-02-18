İsmi Apex Legends'a Benzeyen Oyun, Satışlarını %4000 Artırdı

Oyun dünyasında deprem etkisi yaratan Apex: Legends, hiç umulmadık bir yapıma ister istemez büyük yardım etmiş oldu.

Apex Legends'ın battle royale oyun türünde yaptığı devrimsel bir yenilik yok belki ama daha 2. haftasında 30 milyon oyuncu barajını geçerek ne kadar sağlam bir iş yaptıklarını ispatladılar. Bugünlerde Apex Legends, kendisiyle hiçbir alakası bile olmayan bir oyunun satışlarının patlamasına yol açtı.

Steam'de yer alan ve sanal gerçeklik için özel olarak tasarlanan Apex Construct'ın satışları adeta uçtu. Son 2 haftada, oyun toplam satışlarını %4000 oranında artıran oyunun yapımcısı Fast Travel Games, çoğunlukla isim benzerliği nedeniyle oyunun yanlışlıkla alındığını ve bazı oyuncuların iade süreci başlattığını, buna karşın ceplerinin fazlasıyla dolduğunu itiraf etti.

Oyunun notları oldukça vasat seyretmesine ve 50 TL'lik bir fiyatı olmasına rağmen çıkış tarihi inanılmaz bir tesadüfle Apex Legends'tan 15 gün öncesine denk geldi. Durum böyleyken oyunun ismi, kalitesinin önüne geçti. Siz de Apex Construct'a göz atmak isterseniz 50 TL'ye satıldığı Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.