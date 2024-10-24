Subaru, yeni mor renkli BRZ Series.Purple versiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen bu modelde STI yükseltmeleri bulunuyor.

Subaru, sınırlı sayıda üretilen yeni "Series.Purple" versiyonunu tanıttı. Yalnızca 500 adetle sınırlı olan bu model, dikkat çekici mor rengi ile öne çıkıyor. Manuel şanzımanla üretilen BRZ, sürüş deneyimini geliştirmek amacıyla çeşitli iyileştirmelere sahip.

BRZ Series.Purple, Galaxy Purple Pearl adı verilen koyu bir renge sahip. 18 inçlik saten gümüş jantlar, Michelin Pilot Sport 4 lastiklerle birlikte bu modeli tamamlıyor.

Subaru BRZ özellikleri

İç mekanda ise direksiyon, kapı içleri ve vites körüğünde gri dikiş detayları dikkat çekiyor. Ayrıca, start/stop düğmesi ve vites topuzunda STI logoları yer alıyor. Subaru, bu özel versiyon için STI V Çubuğu ve short-shifter gibi performans artırıcı geliştirmeler de sunmuş.

Limited donanımına dayanan Series.Purple, standart olarak ısıtmalı dış aynalar, gelişmiş ses sistemi, kör nokta algılama, şerit takip asistanı ve direksiyona duyarlı farlar gibi özelliklerle donatıldı.

Subaru BRZ fiyatı

Amerika'da 36.615 dolar (1.2 milyon ₺) fiyatla satışa sunulacak olan bu model, özel rengi ve sınırlı üretimi ile dikkat çekiyor.