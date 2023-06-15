Japon otomobil üreticisi Subaru, Türkiye'de 3 model ile hizmet vermeye devam ediyor. Şirketin Haziran 2023 güncel fiyatlarına baktığımızda, elektrikli SUV Solterra fiyatının nisan ayından beri değişmediğini görüyoruz. Benzinli motorlarla donatılan XV ile Forester e-BOXER ise bu ay zamlandı.
Peki Subaru'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Subaru'nun haziran ayı için geçerli olan güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların Subaru'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Subaru araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Haziran Başlangıç Fiyatı
|XV
|1.185.975 TL
|1.284.423 TL
|Forester e-BOXER
|1.998.777 TL
|2.105.124 TL
|Solterra
|1.476.249 TL
|1.476.249 TL
XV fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6i 114 HP, Benzinli
|Xtreme X, Otomatik
|1.284.423 TL
|1.6i 114 HP, Benzinli
|Xclusive, Otomatik
|1.439.751 TL
Forester e-BOXER fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0i 150 HP, Hibrit
|Xtra, Otomatik
|2.105.124 TL
|2.0i 150 HP, Hibrit
|Xclusive, Otomatik
|2.279.838 TL
|2.0i 150 HP, Hibrit
|Xclusive Black, Otomatik
|2.279.838 TL
Solterra fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|160 kW 218 PS, Elektrikli
|e-Xtreme, Otomatik
|1.476.249 TL
|160 kW 218 PS, Elektrikli
|e-Xclusive, Otomatik
|1.543.096 TL
|160 kW 218 PS, Elektrikli
|e-Xcellent, Otomatik
|1.625.987 TL