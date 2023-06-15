Toyota'nın kardeş şirketi olan Subaru'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? İşte Haziran 2023 Subaru otomobil fiyatları ve donanım seçenekleri...

Japon otomobil üreticisi Subaru, Türkiye'de 3 model ile hizmet vermeye devam ediyor. Şirketin Haziran 2023 güncel fiyatlarına baktığımızda, elektrikli SUV Solterra fiyatının nisan ayından beri değişmediğini görüyoruz. Benzinli motorlarla donatılan XV ile Forester e-BOXER ise bu ay zamlandı.

Peki Subaru'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Subaru'nun haziran ayı için geçerli olan güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların Subaru'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Subaru araba fiyatları - Haziran 2023

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Haziran Başlangıç Fiyatı XV 1.185.975 TL 1.284.423 TL Forester e-BOXER 1.998.777 TL 2.105.124 TL Solterra 1.476.249 TL 1.476.249 TL

XV fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6i 114 HP, Benzinli Xtreme X, Otomatik 1.284.423 TL 1.6i 114 HP, Benzinli Xclusive, Otomatik 1.439.751 TL

Forester e-BOXER fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0i 150 HP, Hibrit Xtra, Otomatik 2.105.124 TL 2.0i 150 HP, Hibrit Xclusive, Otomatik 2.279.838 TL 2.0i 150 HP, Hibrit Xclusive Black, Otomatik 2.279.838 TL

Solterra fiyatları - Haziran 2023