Efsane dövüş oyunu serisi Mortal Kombat, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek Mortal Kombat 1 ile yeniden doğacak. Heyecanla beklenen oyundan geçtiğimiz haftalarda karakterleri içeren bir fragman yayınlanmıştı. Birkaç ay önce ise oynanış videosu gelmişti.
Bugün ise hayranların heyecanını tavan yaptıracak yepyeni bir fragman daha yayınlandı. Yaklaşık dört dakikalık video, alışık olduğumuz kanlı sahneleriyle birlikte oyunda yer alacak karakterlere bakış atmamızı sağlıyor.
Reptile, Havik ve Ashrah geri dönüyor
En çok dikkat çeken kısım, tabii ki de Syzoth olarak da bilinen Reptile. Videoda, ilk olarak 1992’de evrene giriş yapan efsane karakter Reptile’ın yenilenmiş hâline ve oyunda neler yapabileceğine (görünmez olma ve asit tükürme gibi) göz atabiliyoruz.
Bunun yanı sıra, Mortal Kombat: Deception’da evrene giriş yapan Havik ve Ashrah karakterlerinin geri döneceğini de görebiliyoruz. Ayrıca, Sareena’nın da direkt olarak kontrol edemeyeceğiniz, bunun yerine size dövüş esnasında yardım edecek kameo karakter olarak oyunda yer alacağını belirtelim. Sareena, ilk olarak Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero’da görünmüş; Mortal Kombat: Tournament Edition’da ise oynanabilir olmuştu.
Şu ana kadar Mortal Kombat 1’de yer alacak birçok karakter açıklandı. Bunlar arasında Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras yer alıyor. Ayrıca, Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker, Invincible dizisiyle tanıdığımız Omni-Man ve The Boys’tan Homelander da Kombat paketiyle oyunda yer alacak.
Mortal Kombat 1 çıkış tarihi
NetherRealm tarafından geliştirilen Mortal Combat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.
Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 or Ryzen™ 5 2600
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 980 ya da AMD Radeon™ RX 470 or Intel® Arc™ A750
- Depolama: 100 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i5-8400 | AMD Ryzen™ 5 3600X
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 1080 Ti ya da AMD Radeon™ RX 5700 XT ya da Intel® Arc™ A770
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan