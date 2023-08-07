Oyunseverlerin bu yıl en çok beklediği oyunlardan olan Mortal Kombat 1'den fragman geldi. Fragman, bazı sevilen karakterlerin geri döneceğini ortaya koydu.

Efsane dövüş oyunu serisi Mortal Kombat, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek Mortal Kombat 1 ile yeniden doğacak. Heyecanla beklenen oyundan geçtiğimiz haftalarda karakterleri içeren bir fragman yayınlanmıştı. Birkaç ay önce ise oynanış videosu gelmişti.

Bugün ise hayranların heyecanını tavan yaptıracak yepyeni bir fragman daha yayınlandı. Yaklaşık dört dakikalık video, alışık olduğumuz kanlı sahneleriyle birlikte oyunda yer alacak karakterlere bakış atmamızı sağlıyor.

Reptile, Havik ve Ashrah geri dönüyor

En çok dikkat çeken kısım, tabii ki de Syzoth olarak da bilinen Reptile. Videoda, ilk olarak 1992’de evrene giriş yapan efsane karakter Reptile’ın yenilenmiş hâline ve oyunda neler yapabileceğine (görünmez olma ve asit tükürme gibi) göz atabiliyoruz.

Bunun yanı sıra, Mortal Kombat: Deception’da evrene giriş yapan Havik ve Ashrah karakterlerinin geri döneceğini de görebiliyoruz. Ayrıca, Sareena’nın da direkt olarak kontrol edemeyeceğiniz, bunun yerine size dövüş esnasında yardım edecek kameo karakter olarak oyunda yer alacağını belirtelim. Sareena, ilk olarak Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero’da görünmüş; Mortal Kombat: Tournament Edition’da ise oynanabilir olmuştu.

Şu ana kadar Mortal Kombat 1’de yer alacak birçok karakter açıklandı. Bunlar arasında Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras yer alıyor. Ayrıca, Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker, Invincible dizisiyle tanıdığımız Omni-Man ve The Boys’tan Homelander da Kombat paketiyle oyunda yer alacak.

Mortal Kombat 1 çıkış tarihi

NetherRealm tarafından geliştirilen Mortal Combat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 or Ryzen™ 5 2600

Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 or Ryzen™ 5 2600 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 980 ya da AMD Radeon™ RX 470 or Intel® Arc™ A750

Nvidia GeForce® GTX 980 ya da AMD Radeon™ RX 470 or Intel® Arc™ A750 Depolama: 100 GB

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