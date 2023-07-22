Evrenin sıfırlandığı Mortal Kombat 1’in, eski oyunlardan tanıdığımız birkaç karakterin ve popüler kültürden de birkaç karakterin oyunda yer aldığını öğrendiğimiz bir fragmanı yayınlandı.

Ateş tanrısı Liu Kang tarafından yaratılmış bir evrene ışınlandığımız, dolayısıyla bugüne kadar bildiğimiz Kombat evreninin sıfırlandığı Mortal Kombat 1, 14 Eylül 2023 tarihinde dövüş oyunu severler ile buluşacak. Oyun aslında serinin 12. oyunu ancak dediğimiz gibi evren sıfırlandığı için Mortal Kombat 1 ismiyle çıkıyor.

Mortal Kombat 1’de, 2019’da çıkan Mortal Kombat 11’de olmayan ancak seriden bildiğimiz birkaç karakter geri dönüş yapıyor. Ayrıca bir Mortal Kombat klasiği olarak birkaç popüler kültür karakter de oyuna eklenmiş. Gelin fragmana beraber göz atalım.

Mortal Kombat 1 resmi karakter tanıtımı

Mortal Kombat’ın eski oyunlarında yer alan ancak Mortal Kombat 11’de yer almayan Quan Chi, Ermac ve Takeda geri dönüyor. Bunların yanı sıra John Cena’nın canlandırdığı Peacemaker, Invincible animasyon dizisinden tanıdığımız Omni Man ve The Boys’tan tanıdığımız, Antony Star’ın canlandırdığı Homelander da Mortal Kombat 1’de yer alacak.

Oyunun oynanış fragmanını da dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.