Red Dead Redemption serisinin ilk oyunu hakkındaki gizem sona erdi. Oyunun PlayStation 4/5 ve Nintendo Switch'e geleceği duyuruldu. Remastered hayalleri şimdilik başka bahara kaldı...

Rockstar Games’ten uzun süredir beklediğimiz haber geldi. Red Dead Redemption serisinin ilk oyununun modern sistemlere geleceği resmen duyuruldu. Ancak işin hayal kırıklığına uğratan tarafı da var: PC’ye halen gelmeyecek, Remastered da olmayacak. En azından şimdilik...

Rockstar Games tarafından paylaşılan resmi duyuruya göre Red Dead Redemption, 17 Ağustos’ta Nintendo Switch ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Oyun, 2004 yılında Xbox ve PlayStation 2 için çıkış yapmıştı.

PlayStation 5’te geriye dönük oyun desteğiyle oynanacak!

Oyunun yeni konsollarla uyumlu hale getirilmesi, Double Eleven Studios tarafından üstlendi. Bugüne kadar PlayStation 4 veya 5’te ilk Red Dead Redemption’ı oynayamayan oyuncular, artık bu oyunu da tatma imkânına kavuşacak.

Oyun, PlayStation 5’te geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde çalıştırılacak. Microsoft’un Xbox oyun konsolları halihazırda bunu desteklediğinden Xbox tarafında herhangi bir yenilik söz konusu olmayacak. Nintendo Switch kullanıcıları ise ilk kez bu oyuna sahip olacak.

Bir ek paket de sunulacak!

Red Dead Redemption’ın Nintendo Switch ve PlayStation 4 sürümleri, “Undead Nightmare” hikâye paketini de kapsayacak. Bu hikâyede karakterimiz Marston, bir zombi salgınında hayatta kalmaya ve tedavi bulmaya çalışacak.

Ayrıca oyunun yeni sürümüyle birlikte 7 dil desteği de oyunculara sunulacak. Bu diller, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve Latin Amerika İspanyolcası olacak.

Red Dead Redemption fiyatı:

Red Dead Redemption ve Undead Nightmare’i içeren oyun, Nintendo Switch ve PlayStation Store’da 49,99 dolardan satın alınabilecek. Oyunun mağazalara ekleneceği tarih henüz belli olmasa da 13 Ekim’den itibaren fiziksel olarak satılacak.

Oyunun Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi. Oyunun PlayStation sayfasına buradan, Nintendo Switch sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.