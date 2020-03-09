Mortal Kombat 11'deki Spawn'ın Oynanış Videosu Yayınlandı

Mortal Kombat 11'in yeni karakteri Spawn, uzun süredir gizemini koruyordu. Oyunun cehennemden çıkan yeni karakteri için oynanış videosu nihayet yayınlandı. Spawn, Kombat Paketi dövüşçülerinden biri olarak oyuna eklenecek.

Mortal Kombat 11'in Final Kombat etkinliğinde yeni DLC karakteri Spawn'ın tanıtım videosu gösterilmişti. Kombat Paketi'nin bir parçası olarak gelecek olan Spawn'ın oynanış görüntülerini içeren tanıtım videosu da kısa süre önce yayınlandı ve karakterin mekaniklerine dair kısa bir ilk bakış sunuyor.

Spawn, Mortal Kombat 11'deki diğer dövüşçüler gibi farklı donanımları sayesinde farklı oyun tarzlarına daha iyi uyacak varyasyonlara sahip. Oynanış videosunda Spawn'ın zincirleri, pelerini, silahları ve süper güçleri ile farklı kombolar yapabildiği görülüyor.

Spawn yakın dövüşten ziyade, uzun ve orta menzilli hareketlere odaklanan bir karakter gibi görünüyor. Eğer oyun tarzınız rakibi yaklaştırmamak üzerine kuruluysa, Spawn, rotasyonunuza eklemek için uygun bir seçenek olabilir. Oyuncular, karakterin çıkmasıyla en iyi komboları keşfedecek ve muhtemelen Spawn metanın önemli bir parçası olacak.

Spawn, Mortal Kombat 11'de Keith David tarafından seslendirildi. David, daha önce karakteri animasyon serilerinde de seslendiriyordu ve DLC karakteri için rolüne geri döndü. Spawn, Kombat Paketi olanlar için 17 Mart'tan itibaren oynanabilir olacak.

Mortal Kombat 11'de Spawn'ın Oynanış Videosu: