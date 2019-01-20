Moto G7 Power'a Ait İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Motorola'nın bu sene piyasaya süreceği telefonlardan biri olan Moto G7 Power'a ait bazı bilgiler, resmi olmayan bir kaynak tarafından yayınlandı. Telefona ait gerçek fotoğrafların olduğu söylenen sitede, aynı zamanda cihazın teknik özellikleri ve fiyatı da yer alıyor.

Motorola, bu sene içerisinde farklı bir kaç model cihazı piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bunlardan biri olan Moto G7 Power modeli ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Açığa çıkan bu bilgiler, cihaza ait gerçek fotoğrafları içerdiği gibi aynı zamanda ürünle ilgili detaylı bilgileri de sunuyor.

Ortaya çıkan fotoğraflarda, cihazın ekranında çentik yer aldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çentiğin tasarımının, son zamanlarda birçok telefonda tercih edilen su damlası şeklinde olmayıp, biraz modası geçmiş bir görünüme sahip olması, gelen ilk yorumları negatif yönde etkiledi.

Ekranı 6.22 inç HD+ olarak üretilecek olan cihaz, yeni çıkan telefonlarla kıyaslandığında nispeten kalın bir çerçeveye sahip. Android 9 Pie ile piyasaya sürülecek telefon, Qualcomm Snapdragon 632 işlemciye sahip olacak. Moto G7 Power, 2GB/3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri ile kullanıcıya sunulacak.

Cihazın ortaya çıkan fotoğraflarında, tek bir arka kameraya sahip olduğu gözüküyor. Bu kamera ise 12MP çözünürlüğe sahip ancak çift lensli değil. Bu da yine cihazın, daha piyasaya çıkmadan eleştiri almasına neden olan başka özelliklerden.

Cihazın arka tarafında büyük bir Motorola logosu mevcut ve bu logonun aynı zamanda işlevsel olduğu yani parmak izi okuyucusu içerdiği tahmin ediliyor. Telefon gücünü ise 5000mAh'lik turbo şarj özelliğini destekleyen bir pilden alacak.

Moto G7 Power Teknik Özellikleri:

6.22-inç ekran, HD+ çözünürlük 1520 × 720 piksel, 19:9 oran

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632

GPU: Adreno 506

Depolama Alanı: 32GB/64GB

RAM: 2GB/3GB/4GB

Arka kamera: 12MP

Selfie kamerası: 8MP

Batarya: 5000mAh

Motorola'nın piyasaya süreceği bu cihazın, ortaya çıkan görüntülerinde iddia edilen satış fiyatı 1399 Brezilya Reali yani yaklaşık 380 dolar olarak gözüküyor. Tabii ki bu fiyat ve diğer özellikler, resmi bir kaynaktan sunulmuş veriler değil. Bu nedenle kesinleşmiş bilgiler için, bir süre daha telefon üreticisinden gelecek açıklamaları bekleyeceğiz.