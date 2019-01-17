İlk Motorola RAZR oldukça popüler bir telefon idi. Lenovo, telefonu yenilemenin peşinde gibi gözüküyor.

Motorola’nın kapaklı telefonu RAZR, habire fırlayan tuşlarına ve sık sık arızalanan menteşelerine rağmen döneminde oldukça popüler olan, kullanıcılarının vazgeçmek istemediği bir telefondu. Birkaç yıl önce Android bir telefon olarak diriltilmeye çalışılan serinin yenilenmesi tekrar gündemde.

Görünüşe göre Lenovo seriyi diriltmek için elindeki imkanları seferber etmeye hazırlanıyor. Söylentiler, Verizon’a özel üretilecek, 1500 dolar fiyat etiketine sahip bir RAZR’ın hazırlandığı yönünde. Geçmişte de Motorola ile Verizon’un sıkı bir işbirliği içinde olduğunu göz önüne aldığımızda bu durum oldukça mantıklı geliyor. Yine de 1500 dolarlık fiyat etiketini göz önüne aldığımızda bu telefonun, eski telefon kadar başarılı olup olmayacağı tartışmaya açık.

Telefon hakkındaki bilgilerimiz şu anda cihazın kapaklı bir telefon olduğundan ve pahalı olduğundan ibaret. Cihazın teknik özellikleri, tasarımı ya da başka herhangi bir konuda açıklanmış hiçbir bilgi yok. Yine de bu kadar kendine has bir cihaz konusunda mutlaka bilgiler sızdırılacaktır.

Telefonun başarısına göre serideki diğer telefonlar, örneğin daha küçük ve ince olan KRAZR telefonlar da yeniden hayata döndürülebilir.