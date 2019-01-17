Motorola Moto G7'nin Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Motorola'nın Moto G serisi telefonları, özellikle ABD'de sunduğu uygun fiyatlar ve verdiği performans sayesinde oldukça popüler. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Moto G7 de bir istisna olmayacak gibi duruyor.

Motorola Moto G7 hakkındaki bilgiler son birkaç haftadır internette dolaşıyor olsa da henüz telefonla ilgili herhangi bir benchmark testine rastlamamıştık. Şimdiyse telefonun ortaya çıkan Geekbench skoru, beklenilen teknik özellikleri doğruluyor.

Motorola, yeni fiyat/performans cihazında Qualcomm'un giriş seviyesi işlemcilerinden olan Snapdragon 625'i ve 3 GB'lık bir RAM'i kullanmayı tercih etmiş. Geekbench depolama konusunda bir bilgi vermese de, bu alanın 32 GB olması oldukça muhtemel. Telefonun yazılım tarafındaysa Android 9 Pie kullanılıyor.

Tekli çekirdekte 1260 puan ve çoklu çekirdekte 4759 puan alan Moto G7, oldukça standart bir performans sergiliyor. Bu puanların bir test ünitesi üzerinden alındığını ve yazılımın da piyasaya sürülecek versiyon olmadığı belirtmemiz gerekiyor. Yani telefon satışa sunulduğunda burada gördüğümüzden daha iyi sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Motorola Moto G7'nin 25 Şubat'ta başlayacak olan MWC 2019'da tanıtılması beklense de bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu yüzden hep beraber bekleyip göreceğiz.