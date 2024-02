19 Mayıs 2016'da gökyüzünden Akdeniz'in karanlık sularına düşen EgyptAir'in 804 sefer sayılı uçağı, havacılık tarihinde ihmalin getirdiği en elim kazalardan biri olarak yerini aldı.

Havacılık tarihinde binlerce kazaya şahit olduk. Kimisi uçak arızalandığı için gerçekleşti, kimisi de insan hatasının bir sonucu. Fakat EgyptAir 804, tarihte ihmalin getirdiği büyük kazalardan birisi.

Paris'ten Kahire'ye seyir hâlinde olan bu uçağın neden düştüğünü öğrenince uçağa binerken iki kez bile düşünebilirsiniz. İçinde bulunan yolculardan ise sağ kurtulan ne yazık ki olmadı.

2016'nın Mayıs ayında EgyptAir'in 804 sefer sayılı uçağı, Mısır kıyılarına doğru yol alıyordu.

Uçak, Paris saatiyle 23.09'da Fransa'dan ayrıldı. Planlanan saate göre Kahire saati ile 03.15'te iniş gerçekleşecekti, her şey yolunda gitseydi. Gayet güzel bir uçuş gerçekleşirken pilotun akılalmaz bir hatasıyla uçak, hiç beklenmedik bir durumun içine girerken buldu kendini. İçerisinde ise 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

Uçak, seyir hâlindeyken saat 23.24'te Yunan hava sahasına giriş yaptı. O esnada hava trafik kontrolörleri pilotla konuştu, her şeyin yolunda olduğu söylenmişti. Fakat çok geçmeden uçağın ACARS adlı otomatik sisteminden gelen mesajlar, uçağın seyrinde sapma olduğunu gösterdi.

Aynı süre içinde de uçağın tuvaletinde bir duman algılandığı tespit edildi.

Uçağa ulaşmaya çalışılsa da yanıt alınamıyordu. Pilotun havada verdiği 'sigara molası', uçağın düşmesine sebep olmuştu.

Uçuş ekibi (Sağdaki pilot)

Kontrolörler, uçağın Yunan hava sahasını terk ettiğini ve 00.29.40'da Yunan radarından kaybolduğunu belirtti. Çok geçmeden uçuş, uçağın yangından dolayı Girit Adası ile Kuzey Mısır arasında bir bölgeye düşüşü ile sonuçlandı. Paramparça olan uçağın enkazı bile 1 ay sonra bulunabildi.

Başlangıçta tabii ki ne hava yolu şirketi ne de Mısır, bu kazanın pilot hatası olduğunu kabul etmedi. Hatta kazanın raporları bile seneler sonra ortaya çıktı. Raporlar çıkana kadar ise bu olay muğlak bir kaza olarak anılıyordu.

Kaza sonrası en önemli kanıtlar kokpitteki ses kayıtları ve dijital uçuş veri kayıt cihazlarıydı. Başlangıçta Mısırlı yetkililer, bu kazanın bir terör saldırısı olabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Uçağın radardan bir anda kaybolması, hiçbir ses duyulmaması ve yardım çağrısında bulunacak bir atakta bulunmanın bile mümkün olmaması bu fikre yönlendirmişti herkesi.

Ancak daha sonra uçakta bir yangın olduğunu belli eden çok ciddi kanıtlar bulundu.

Açıklamaların ardından yetkililer, yangın doğruluğunu kabul etti ve kazaya dair diğer deliller de bu kabullenişle birlikte ortaya çıktı. Uçağın radar izi alışılmadık bir şekilde değişmişti. Bu durum, bombalama gibi bir eylemin belirtileri ihtimaline yoğunlaştırırken aynı zamanda mürettebatın kokpitteki dumanı boşaltmaya çalıştığını gösteriyordu.

Mart 2022'de oksijen tıslamasının sesini yakalayan kara kutu verileri ortaya çıktı ve pilotun oksijen maskesinden oksijenin sızdığını iddia eden bir rapor yayımlandı. Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu, kazanın nedeninin de uçuş güvertesindeki hızla yayılan bir yangın olduğunu açıkladı.

Enkaz, Akdeniz'in 3.000 metre derinliğinde bulundu.

Enkazın bulunmasıyla soru işaretleri de giderilmiş oldu. Her ne kadar Mısır bu durumun üstünü örtmeye çalışsa da her şey apaçık ortadaydı. Veri kayıt cihazına bakıldığında duman varlığı doğrulandı, ses kayıt cihazı ise kokpitte yangınla ilgili konuşmayı kaydetmişti. Elde edilen tüm veriler; kazanın, pilot Mohamed Said Shoukair'in seyir hâlindeyken sigara içmesinden kaynaklandığını doğruluyordu.

EgyptAir'in, bu kazaya kadar uçağın içinde sigara içilmesine izin vermesi akıl alır gibi değil. Bu kaza, havacılık kurallarına bir yenisini daha ekleyerek sigara konusunda kesin karar alınmasını sağladı. Böyle bir ihmalin bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyoruz.

