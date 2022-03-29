Motorine Bu Gece 'Hatrı Sayılır' İndirim Bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim gelecek. İndirimin oranı litrede 1,55 TL olacak. Peki bu indirimden sonra motorin fiyatları nasıl olacak?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle alt üst olan brent petrol piyasaları, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Mart ayının başında 127 dolar seviyelerinin üzerine çıkan brent petrol, şimdilerde ise 111 dolar seviyelerinde seyrediyor. Üstelik petrol fiyatları da birkaç gündür düşüş trendindeydi. İşte bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi doğurmuş durumda.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim gelecek ve bu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Ancak benzin için böyle bir beklenti söz konusu değil. Vatandaş bir süre daha 20 TL bandında benzin almaya devam edecek gibi görünüyor. Peki motorine gelecek indirim ne kadar olacak?

Motorine 1,55 TL indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarının tahminlerine göre motorin fiyatları 1,55 TL ucuzlayacak. Yeni fiyatlar 30 Mart itibarıyla pompaya yansıyacak. Peki bu durumda Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki motorin fiyatları nasıl olacak?

İstanbul:

Motorin: 22,06 TL

Ankara:

Motorin: 22,17 TL

İzmir: