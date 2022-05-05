Motorine Zam, LPG'ye İndirim Bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bununla birlikte LPG fiyatlarında da 98 kuruşluk indirim bekleniyor.

Türkiye’de dur durak bilmeden artmaya devam eden akaryakıt fiyatları, Ukrayna – Rusya savaşının etkisiyle de dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son olarak bayram öncesinde benzin fiyatlarına 1,33 TL’lik zam gelmiş ve fiyatlar yeniden 21 TL seviyesine dayanmışken, bugün motorin ve LPG’den de haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 32 kuruşluk zam yapılacak. Bununla birlikte LPG fiyatlarında yine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu zam ve indirim ile üç büyük şehirde fiyatlar şu şekilde güncellenecek:

Motorin zammı ve LPG indirimiyle yeni fiyatlar böyle olacak