Motorola, Moto G20'yi Duyurdu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Motorola, giriş/orta segment yeni telefonu Moto G20'yi duyurdu. Fiyatına kıyasla sağlam özelliklere sahip olan telefon, Unisoc T700 işlemciyle kafa karıştırıyor olsa da salıcı bulacak gibi görünüyor. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Motorola, Avrupa pazarı için tasarladığı giriş seviye yeni telefonu Moto G20'yi resmen duyurdu. Oldukça sıradan özelliklere sahip telefon, özelliklerine kıyasla kabul edilebilir fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekecek modellerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Peki Motorola'nın yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Motorola Moto G20, 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve yüzde 87 ekran/gövde oranına sahip. Çentikli ekranında 13 MP çözünürlük sunan ve HDR, portre çekim ve Night Vision gibi özelliklere sahip bir ön kamerası bulunan telefon, parmak izi okuyucu sensörünü ise telefonun arkasında barındırıyor.

Karşınızda Motorola Moto G20

Moto G20, sekiz çekirdekli Unisoc T700 isimli bir işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefonun, farklı RAM ve depolama alanı seçeneğine de sahip olacağı ifade ediliyor. 1 TB'ye kadar microSD kart desteğine sahip olan telefon kullanıcılara depolama konusunda sıkıntı yaşamayacak gibi görünürken, işletim sistemi de pek çok tüketiciyi memnun edecek. Zira Moto G20, Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir batarya da bulunuyor. Bu bataryanın 10 watt standart hız değerine sahip olduğunu da söylemek gerek.

Motorola'nın giriş seviye yeni telefonunun arkasında 4'lü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Yapay zeka ile desteklenen kamera kurulu, beklentilerin üzerinde performans sunacak gibi görünüyor.

Moto G20 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD, HD+, 90 Hz tazeleme oranı

6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD, HD+, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: Unisoc T700

Unisoc T700 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB (1 TB'ye kadar microSD)

64 GB (1 TB'ye kadar microSD) Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Bağlantı: Çift SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS, 3,5 mm kulaklık portu, USB Type-C

Motorola'nın yeni akıllı telefonu, iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Kullanıcılar bu akıllı telefona, 149 euro karşılığında sahip olabilecekler. Moto G20'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği, şu an için bilinmiyor.