Motorola, Yeni Katlanabilir Ekranlı Telefonunu Gösterdi!

Motorola'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir katlanabilir ekranlı telefon, ilk kez gösterildi. Moto Razr 2022 olarak lanse edilen telefon, Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olacak.

Bundan yıllar önce akıllı telefon sektöründeki en önemli isimlerden bir tanesi olan Motorola, eski günlerinden çok uzakta olsa da çalışmaları bırakmıyor. Hatta şirket, bir süredir yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdiyse Maven kod adına sahip olan ve "Moto Razr 2022" olarak lanse edilen bu katlanabilir ekranlı telefonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Moto Razr 2022'nin tasarımı, ilk kez resmi olarak gösterildi. Tanıtım etkinliğinde gösterilen yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonun yuvarlatılmış köşelere ve belirgin alt-üst kenarlara sahip olduğunu görüyoruz. Katlanmış haldeyken kullanılabilen bir ekranın yer aldığı Moto Razr 2022'nin ikili kamera kurulumu da tasarım detayları arasında yer alıyor.

Moto Razr 2022 işte böyle görünecek

Tasarımını ilk kez gördüğümüz akıllı telefonun teknik detaylarına ilişkin en ufak bir açıklama yapılmadı. Ancak Samsung Galaxy Z Flip serisine benzer tasarıma sahip olacak bu akıllı telefonla ilgili bazı bilgiler var. Örneğin Moto Razr 2022'nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alacağı, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleneceği zaten onaylandı. Telefonun 6,7 inç ekranının 120Hz tazeleme oranı sunacağı, 50 MP+13 MP şeklindeki kamera kurulumunun tercih edileceği ve kapaktaki ekranın 3 inç boyutunda olacağı ise söylentiler arasında.

Moto Razr 2022'nin ne zaman tanıtılacağı şu an için bilinmiyor. Ancak iddialara göre bu telefonla çok kısa bir süre sonra tanışacağız. Sektör kaynaklarına göre Motorola, ya temmuz ayı içerisinde ya da ağustosta bir etkinlik gerçekleştirecek ve katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Telefonun fiyatının ise 1.153 dolar seviyelerinde olacağı söyleniyor.

Resmi görüntülerle birlikte servis edilen bir video ise şöyle: