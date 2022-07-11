Piyasaya Sürülmemiş Pixel 7 Pro'ya Sahip Olduğunu İddia Etti

Bir Twitter kullanıcısı olan Soulpee, bugün yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırmayı başardı. Soulpee, bir arkadaşının Facebook üzerinden ikinci el bir Google Pixel 6 Pro satın aldığını ancak gelen telefonun henüz piyasaya sürülmemiş olan Pixel 7 Pro olduğunu söyledi.

Google’ın yeni amiral gemisi telefonları Pixel 7 serisi merakla beklenirken, her geçen gün yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Pixel 7 serisinin ekran özellikleri ve Pixel 7 Pro’ya özel bazı özelliklerle ilgili iddiaları sizlerle paylaşmıştık.

Bugün Twitter’da ortaya çıkan bir paylaşım ise adeta ortalığı karıştırdı. Soulpee isimli Twitter kullanıcısı, arkadaşının bir Pixel 6 Pro sipariş ettiğini ancak ‘kargoda yapılan bir yanlışlıkla’ Pixel 7 Pro gönderildiğini iddia etti. Gelin, bu ilginç olaya yakından bakalım.

Pixel 7 Pro’ya sahip olduğunu iddia etti

Twitter kullanıcısı Soulpee, yaklaşık 2 ay önce bir arkadaşının Facebook üzerinden ikinci el bir Pixel 6 Pro siparişi verdiğini ancak 1 ay önce gelen telefonun henüz piyasaya sürülmemiş olan Pixel 7 Pro olduğunu söyledi. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi, telefon Pixel 6 Pro’yla pek çok yönden oldukça farklı. Kullanıcılar da bunun ‘nakliyeden kaynaklanan’ bir hata olduğunu düşünmüşler.

Ancak Soulpee’nin iddiasına göre arkadaşının Pixel 7 Pro’yla olan eğlencesi kısa sürmüş çünkü Google, telefona uzaktan silme komutu göndererek Android 13’ü söz konusu telefondan kaldırmış. Şimdi ise telefon bir önyükleyici modunda takılı kaldığı için neredeyse hiçbir şekilde kullanılamıyor.

Olayı XDA’ya haber veren Soulpee ve arkadaşı, ilginç bir istekle karşılaşmış. Soulpee, XDA’yı telefonun gerçek olduğuna inandırmak için yukarıda görmüş olduğunuz fotoğrafı çekmiş ve kendilerine iletmiş. Telefonun üzerindeki küçük notta da tarih ve telefonun modeliyle birlikte “Not Fake” yani “Sahte Değil” yazıyor.

Şimdi fotoğraflara biraz daha dikkatli bakalım...

Soulpee’nin ilk attığı fotoğrafta telefonun arka kapağının oldukça mat ve desenli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. İkinci attığı fotoğrafta ise Pixel 7 Pro olduğu iddia edilen telefonun arka kısmı oldukça parlak bir yapıya sahip. Ancak iki fotoğraf arasındaki tek fark bu da değil. İki telefonun en-boy oranları da birbirinden oldukça farklı. Birisi daha kısa ve geniş bir kasaya sahipken diğeri daha uzun ve ince bir yapıda.

Üstelik kamera modüllerinin de farklı olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Soulpee’nin birbirinden farklı iki fotoğraf paylaşması büyük bir şüphe uyandırıyor. Bununla birlikte telefonun Facebook üzerinden satın alındığının söylenmesi, henüz piyasaya çıkmamış bir telefonun bu şekilde bir yanlışlıkla gönderilmiş olma ihtimalini de fazlasıyla düşürüyor.

Tabii ki hepimiz piyasaya çıkmamış bir telefonu ilk elinde tutan kişi olsak büyük ihtimalle bunu hemen sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşırdık. Ancak Soulpee, bu paylaşımı telefona sahip olduktan ‘1 ay sonra’ yaptığını söylüyor. Sonuç olarak her iki telefonunda sahte olması yüksek ihtimal. Peki sizce bu telefonlardan birisi yeni Pixel 7 Pro olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?