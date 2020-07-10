Mount & Blade II: Bannerlord Hileleri - 2020

Mount & Blade II: Bannerlord da tıpkı eski Mount & Blade oyunları gibi oyun içinden etkinleştirilebilen hilelere sahip. Biz de hem kısayollarla etkinleştirilebilen hileleri hem de mod yükleyerek açabileceğiniz geliştirici konsolu üzerinden aktive edilebilen hileleri sizlere aktarıyoruz. İşte karşınızda en iyi taktikleri alt üst eden Mount & Blade II: Bannerlord hileleri...

Her ne kadar herkes tarafından tasvip edilmese de video oyunlarında hile kullanmak yaygın bir davranış. Mount & Blade serisinin önceki oyunları için de aynı durum geçerliydi. Üstelik bu hileleri yapmak için gerekli ayarı oyunun kendi başlatıcısı içinden yapmak mümkündü. Hileleri aktif hale getirmek de oyun içinde TaleWorlds tarafından belirlenmiş kısayollara basmak kadar kolaydı.

Aynı şey yeni model Mount & Blade II: Bannerlord hileleri için de geçerli. Aradaki tek fark, şimdilik oyunun kendi başlatıcısı üzerinden ayar yapılmıyor olması. Bannerlord’da hileleri açmak için bilgisayarın Belgeler klasöründeki Bannerlord dizininde bulunan “config” dosyasını kolay bir düzenleme işleminden geçirmek gerekiyor. Dilerseniz hemen yapmanız gereken işleme geçelim.

Mount & Blade II: Bannerlord hileleri nasıl girilir?

Adım #1: Bilgisayarınızın “Belgeler” klasörünü açın,

Bilgisayarınızın “Belgeler” klasörünü açın, Adım #2: “Mount & Blade II Bannerlord” klasörüne girin,

“Mount & Blade II Bannerlord” klasörüne girin, Adım #3: “Configs” klasörüne çift tıklayın,

“Configs” klasörüne çift tıklayın, Adım #4: “engine_configs.txt” dosyasını “Not Defteri” ile açın,

“engine_configs.txt” dosyasını “Not Defteri” ile açın, Adım #5: “cheat_mode = 0” yazılı satırı “cheat_mode = 1” olarak değiştirin.

Bannerlord hilelerini oyun içinde kullanmak üzere aktive etmek için yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Bundan sonrası tamamen oyun içinde kullanmanız gereken kısayolları öğrenmeye bakıyor. Önceki Mount & Blade oyunlarındaki hile kısayollarına aşinaysanız Mount & Blade II: Bannerlord hileleri listesini de ezberlemeniz kısa bir zaman alacaktır. Gelin şimdi bu kısayollara birlikte bakalım:

Mount & Blade II: Bannerlord hileleri:

CTRL + sol tık: Oyuncuyu haritada istediğiniz yere ışınlar.

Oyuncuyu haritada istediğiniz yere ışınlar. CTRL + H: Oyuncunun canını doldurur.

Oyuncunun canını doldurur. CTRL + Shift + H: Oyuncunun sürdüğü atın canını doldurur.

Oyuncunun sürdüğü atın canını doldurur. CTRL + F4: Düşman ordusundan bir askeri bayıltır.

Düşman ordusundan bir askeri bayıltır. CTRL + ALT + F4: Düşman ordusunun tamamını bayıltır.

Düşman ordusunun tamamını bayıltır. CTRL + F3: Oyuncuyu bayıltır.

Oyuncuyu bayıltır. CTRL + F2: Oyuncunun ordusundan bir askeri bayıltır.

Oyuncunun ordusundan bir askeri bayıltır. CTRL + Shift + F3: Oyuncunun sürdüğü atı bayıltır.

Verdiğimiz hile kısayollarının hepsini biz kendimiz deneyerek çalıştıklarını onayladık. Son üç hileyi kullanmak için bir sebep göremesek de bir atasözümüz der ki: “Herkesin hayatına kimse karışamaz.” Bu arada kimi oyuncular, config dosyasını düzenledikten sonra hileleri kullanabilmek için yeni bir oyun başlatmaları gerektiğinden muzdarip. Bizim denememizde böyle bir hamleye gerek kalmadığını belirtelim.

Yukarıdaki hileler arasında para hilesi gibi oyunun gidişatını kökünden etkileyen bir hile olmaması dikkatinizi çekmiş olabilir. Şimdilik oyuncuya para ekleme hilesi için bir kısayol bulunmasa da muadili sayılabilecek bir hile bulunuyor. Ne de olsa Kalradya topraklarında kılıçtan daha çok sözü geçen bir şey varsa o da dinardır. O yüzden gelin bu hileye de bir parantez açalım.

Mount & Blade II: Bannerlord para(?) hilesi:

Mount & Blade II: Bannerlord hileleri arasında para hilesi muadili bir hile olduğunu belirtmiştik. Şimdi kısaca bu hilenin detaylarından bahsedelim. Öncelikle hileyi kullanmak için şu ana kadar yaptığınız işlemlerin üstüne başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken oyun sırasında envanter ekranına girmeniz. Bu ekranın sol tarafında oyunda bulunan bütün eşyaları görüp, kendi envanterinize ücretsiz bir şekilde ekleyebiliyorsunuz.

Mount & Blade II: Bannerlord içinde kısayollar aracılığıyla kullanabileceğiniz hileler şimdilik bu kadar. Gelecekte bu hilelere yenileri eklenirse biz de güncelleme yapacağız. Ancak oyun içinde geliştirici konsolunu açarak yapabileceğiniz başka hileler var. Bu hileler arasında para hilesi de bulunuyor. Tabii ilk olarak geliştirici konsolunu açmanıza olanak tanıyan bir mod indirmeniz gerekiyor. O modun adı da “Developer Console”. Biz modu nasıl yükleyeceğinizi de anlatacağız.

Mount & Blade II: Bannerlord modları nasıl yüklenir?

Adım #1: Dilediğiniz Bannerlord modunu indirin,

Dilediğiniz Bannerlord modunu indirin, Adım #2: İndirdiğiniz .rar dosyasını açın,

İndirdiğiniz .rar dosyasını açın, Adım #3: .rar dosyasının içinde bulunan klasörü masaüstüne atın,

.rar dosyasının içinde bulunan klasörü masaüstüne atın, Adım #4: Bannerlord’un yüklü olduğu klasörü açın,

Bannerlord’un yüklü olduğu klasörü açın, Adım #5: Bu klasörün içindeki “Modules” klasörüne girin,

Bu klasörün içindeki “Modules” klasörüne girin, Adım #6: Mod klasörünüzü “Modules” klasörünün içine bırakın,

Mod klasörünüzü “Modules” klasörünün içine bırakın, Adım #7: Bannerlord başlatıcısını açın,

Bannerlord başlatıcısını açın, Adım #8: Yukarıda bulunan “Mods” sekmesine tıklayın,

Yukarıda bulunan “Mods” sekmesine tıklayın, Adım #9: Biraz önce klasöre eklediğiniz modun isminin yanına tik atın.

Mount & Blade II: Bannerlord mod yükleme işlemi, adım sayısına bakıldığı zaman biraz vakit alıyor gibi görünse de aslında saniyeler içinde gerçekleştirilebilen bir işlem. O yüzden eğer gözünüz korktuğu için uğraşmaktan çekiniyorsanız yapmanız gereken tek şeyin kopyala ve yapıştır işlemleri olduğunu unutmayın. Şimdi gelelim yukarıda linkini verdiğimiz “Developer Console” modu ile geliştirici konsolunun nasıl açıldığına.

Mount & Blade II: Bannerlord geliştirici konsolu nasıl açılır?

Adım #1: Config dosyanızdan hileleri etkinleştirin,

Config dosyanızdan hileleri etkinleştirin, Adım #2: Modu yükleyip Bannerlord başlatıcısı içinden etkinleştirin,

Modu yükleyip Bannerlord başlatıcısı içinden etkinleştirin, Adım #3: Kayıtlı oyununuza girin,

Kayıtlı oyununuza girin, Adım #4: CTRL + ~ kısayolunu kullanın. CTRL + ESC tulşarına basarak “~” karakterini yazabilirsiniz.

CTRL + ~ kısayolunu kullanın.

Modu doğru bir şekilde kurduysanız bu işlemlerden sonra geliştirici konsolunun açılmış olması gerekiyor. Eğer “~” karakterinin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız klavyenizde CTRL + ESC tuşunun altında bulunan “ tuşlarına basmanız yeterli. Bu aşamada geliştirici konsolunun açılmış olması gerekiyor. Sonrasında aşağıda vereceğimiz hile kodlarını girerek hileleri yapabilirsiniz. Bu arada hile kodlarında “#” gördüğünüz yere sayı ile adet eklemeniz gerekiyor.

Mount & Blade II: Bannerlord hile kodları:

Oyuncuya altın verme: campaign.add_gold_to_hero #

campaign.add_gold_to_hero # Oyuncuya tecrübe puanı verme: campaign.add_skill_xp_to_hero

campaign.add_skill_xp_to_hero Oyuncuya nüfuz ekleme: campaign.add_influence #

campaign.add_influence # Oyuncu klanına ün ekleme: campaign.add_renown_to_clan #

campaign.add_renown_to_clan # Oyuncuya odak puanı ekleme: campaign.add_focus_points_to_hero #

campaign.add_focus_points_to_hero # Oyuncunun ordusuna asker verme: campaign.give_troops [BirlikNumarası] #

campaign.give_troops [BirlikNumarası] # Oyundaki tüm birlik numaralarını görme: campaign.give_troops help

campaign.give_troops help Aktif görevleri görme: campaign.list_active_quests

campaign.list_active_quests Mevcut görevi tamamlama: campaign.complete_active_quest

campaign.complete_active_quest Aktif görevi iptal etme: campaign.cancel_active_quest

campaign.cancel_active_quest Çocuk yapma: campaign.conceive_child (Evli değilseniz rastgele bir karakterle evlenirsiniz)

Mount & Blade II: Bannerlord hilelerini hem oyun içinden kısayollarla hem de konsol aracılığıyla kodlarla nasıl uygulayabileceğinizi anlattık. Hile yapmak her oyuncunun kendi tercihine kalmış bir şey. Aynı zamanda oyunun çok oyunculu kısmına bir etkisi olmadığı için yasak da değil. Ancak Mount & Blade gibi sıfırdan başlayarak kendi krallığınızı kurmaya kadar yükselebileceğiniz bir oyunda elde ettiğiniz başarının tatmin ediciliğini ortadan kaldırabiliyor.

Biz de tercihi size bırakmakla birlikte oyundan hızlı bir şekilde soğumamak için hile kullanmamanızı öneriyoruz. Hileler olmadan da hızlı bir şekilde gelişebilmek için Bannerlord taktikleri içeriğimize göz atabilirsiniz. Tabii oyunun başında yüzlerce saat geçirdikten sonra artık işin fantezi boyutuna girmek için hileler kaçınılmaz bir son gibi görünüyor. Ne yalan söyleyelim, biz de hileleri test ederken kendimizi bir iyi hissetmedik değil. :)