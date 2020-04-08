Doyasıya Mount & Blade II: Bannerlord Oynamak İçin 21 Taktik

Çıkar çıkmaz Mount & Blade II: Bannerlord'u satın alıp oynamaya başlayanların sayısı çok. Yıllarca beklenen bir oyunu doyasına şekilde tadını çıkartarak oynamak herkesin hakkı. Bannerlord sevdalıları için, sıcağı sıcağına bir taktik ve tüyo rehberi hazırladık.

Yıllardır beklenen Mount & Blade II: Bannerlord, 30 Mart 2020'de piyasaya sürüldü. Oyuncular da uzun bir bekleyişin ardından özledikleri Kalradya’ya giriş yaptı. Ancak yeni bir oyun, her zamanki gibi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Özellikle oyunda nasıl para kazanılacağı, savaş sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili sorular bir hayli fazla.

Bizler de bu açığı giderebilmek adına kendi deneyimlerimize dayanarak tavsiyeler vermek istedik. Tavsiyelerimizi farklı başlıklar altında inceleyeceğiz. Dilerseniz gelin ilk olarak vereceğimiz tüyoların hangi konu başlıkları altında olacağına bakalım.

Mount & Blade II: Bannerlord taktikleri:

Bannerlord'da nasıl para kazanılır?​ Oyunda bulunan ekonomi sistemini öğrenin, Haritada gördüğünüz kervanlardan tavsiye alın, Dükkan açın, Kervan oluşturun.

Parti morali nasıl artırılır? ​ Uzun süre savaşmadan vakit geçirmeyin, Liderlik yeteneğinizi geliştirin, Envanterinizdeki yemek çeşitliliğini artırın.

Savaş tüyoları: ​ Eğitim alanındaki tüm görevleri sabırla tamamlayın. Arenayı bol bol ziyaret edin. Bir grubu kovalarken hızlarınızı karşılaştırın. Düşmanlarınız savaşı terk ederken saldırmaya devam edin. Atı dörtnala sürmek için beklemek zorunda değilsiniz. Savaşta asker sayısı değil, asker gücü önemli. Savaş sırasında yerdeki silahları alabiliyorsunuz.

Genel oynanış tüyoları: Envanter limitinizi artırın. Turnuvalara katılın. Hangi krallığa katılacağınıza hemen karar vermeyin. Yoldaş bulmakta acele edin. Esirlerinizi iyi seçin. Bir lordu veya leydiyi esir alırsanız ne yapacağınıza hemen karar verin. Envanterinizde fazladan at bulundurun.



Bannerlord'da nasıl para kazanılır?

Oyunda bulunan ekonomi sistemini öğrenin:

Bannerlord’da para kazanmak için ilk olarak yapılması gereken şey oyundaki ekonomi sistemini anlamak. Aksi takdirde bir alışveriş sırasında edebileceğiniz kârı yarı yarıya bile düşürebilirsiniz. Oyundaki ekonomiyi şu şekilde özetleyebiliriz: Bir şehirde hangi üründen daha fazla varsa o ürünün değeri azalıyor.

Örneğin bir şehrin pazarına girip elinizde bulunan yünleri satmaya başladınız. Siz elinizdeki yünleri sattıkça şehirdeki yün sayısı arttığı için sizin elinizde bulunan yünün değeri düşüyor. O yüzden her ürünü tek bir şehirde elinizden çıkarmayın. Başarılı bir tüccar olmak istiyorsanız şehir şehir gezerek sabırla satış yapmanız gerekiyor.

Haritada gördüğünüz kervanlardan tavsiye alın:

Oyuna, ticarete yeni atılmış maceracılar için kervanlarla konuşarak tavsiye alma seçeneği getirilmiş. Henüz oyunun erken safhalarındayken hangi ürünün hangi şehirde daha ucuz ve daha pahalı olduğunu bilmek zor oluyor. Bunun yerine kervanlarla etkileşime geçerek onlardan tavsiye aldığınız zaman size kâr edebileceğiniz ürünler hakkında bilgi veriliyor.

Kervanlardan bilgi alırken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yukarıda belirttiğimiz gibi oyunda dinamik bir ekonomi olduğu için kervandan aldığınız tavsiyelerin süresi siz o şehre varana kadar geçebiliyor. Yani aldığınız tavsiyeleri körü körüne uygulamak yerine, bahsi geçen şehirler yakınsa uygulamak daha doğru bir adım.

Dükkan açın:

Oyunun başlarında dükkan açmak için gerekli parayı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Dükkan açmak için yaklaşık 10.000-15.000 dinar arası bir parayı gözünüzden çıkarmanız gerekiyor. Bu parayı toparlayana kadar çapulcuları ve haydutları avlamak, sonra da onlardan elde ettiğiniz ürünleri şehir şehir gezerek satmak para kazanmanın en hızlı yolu.

Yeterli parayı topladıktan sonra da nerede dükkan açacağınız ve ne dükkanı açacağınıza düşünerek, araştırma yaparak karar vermeniz gerekiyor. Araştırmanızı, dükkanı açacağınız şehrin çevre köylerinde satılan ürünlere bakarak yapın. Çevre köylerde hangi ürün satılıyorsa, o ürün ile çalışan bir dükkan açın.

Dükkanların kâr etmeye başlaması için oyun içi birkaç gün geçmesi gerekiyor. Eğer dükkanınız bir kaç gün içinde kâr etmeye başlamıyorsa, ürün seçimini doğru yapmamış olabilirsiniz. Bu sorunu düzeltmek için dükkanı satmanıza gerek yok. İstediğiniz zaman üzerinde çalıştığınız ürünü değiştirebiliyorsunuz.

Kendi kervanınızı oluşturun:

Kervan oluşturmak genel anlamda dükkan açmaktan daha masraflı olduğu için, ekonomik anlamda rahatlayana kadar bir kervan oluşturmayın. Ayrıca kervan oluşturmak için birliğinizde bulunan yoldaşlardan birini görevlendirmeniz gerekiyor. Bu görevi hangi yoldaşınıza vereceğinizi iyi seçin.

Eğer çok güçlü bir yoldaşınızı birliğinizden çıkarırsanız, savaşırken bunun eksilerini görebilirsiniz. Eğer savaş gücü düşük bir yoldaşınızı seçerseniz de kervanınızın sık sık saldırıya uğrama ihtimali var. Son olarak, kervanların da kâr etmeye başlaması biraz zaman alıyor. O yüzden burada da biraz sabır göstermek gerek.

Bannerlord'da parti morali artırma yolları:

Uzun süre savaşmadan vakit geçirmeyin:

Bannerlord her ne kadar ayrıntılı bir ticaret sistemine sahip olsa da temelinde savaş yatan bir oyun. O yüzden yanınıza aldığınız her asker adeta savaşa aç. Yani savaşmadan çok uzun süre geçirirseniz, kısaca canları sıkılıyor. Canlarının sıkılması da savaşlarda çok büyük etkisi olan parti moralini olumsuz etkiliyor.

Tabii ki savaşmak için dişinize göre rakipler bulmanız gerek. Sırf partinizin morali artsın diye sizden daha kalabalık düşmanlarla savaşmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine düzenli olarak küçük haydut ya da çapulcu gruplarına karşı savaşarak partinizin moralini yüksek tutabilirsiniz.

Liderlik yeteneğinizi geliştirin:

Oyunda ordular yönettikçe gelişen bir “Liderlik” yeteneği var. Liderlik yeteneği, birçok farklı faydasının yanı sıra ordunuzun moralini artırmaya da yarıyor. Yani ordunuz iyi bir komutanın altında bulunmaktan mutlu oluyor. O yüzden bu yeteneği asla yabana atmayın. Savaş sırasında ordunuzun moralinin yüksek kalması, sizi bile şaşırtan zaferler kazanmanızı sağlayabilir.

Envanterinizdeki yemek çeşitliliğini artırın:

Her ne kadar tahıl gibi ucuz bir besini envanterinize yığarak ordunuzun karnını doyurmak mümkün olsa da ordunuzdakiler de birer insan ve çeşitli yemekler yemek istiyorlar. Üzüm, zeytin, et gibi yiyecekler almadığınız zaman ordunuzun morali bundan olumsuz etkileniyor. O yüzden tahıla yüklenmektense biraz daha fazla dinar ayırarak ordunuzun yeterince protein aldığından emin olun. :)

Bannerlord için savaş tüyoları:

Eğitim alanındaki tüm görevleri sabırla tamamlayın:

Bannerlord’da eski Mount & Blade oyunlarındaki gibi otomatik olarak bloklama özelliği olmadığı için başta birçok oyuncu çok zorlanabiliyor. Forumlarda TaleWorlds’ün bu özelliği getirebileceği gibi söylentiler mevcut ancak şu anda böyle bir güncelleme getirilmiş değil. O yüzden oyunun sizi en başta koyduğu eğitim alanını eksiksiz tamamlayın.

Arenayı bol bol ziyaret edin:

Bannerlord’da rekabetin çetin, savaşmanın da güvenli olduğu tek bir yer var. Orası da arena. Hem oyunun dövüş mekaniklerine aşina olmak hem de biraz da olsa para kazanmak için arenayı tercih edebilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, arena hiç de eskisi gibi değil. Etrafınızdaki rakipleriniz ciddi anlamda kana susamış gibi saldırıyor.

Bir grubu kovalarken hızlarınızı karşılaştırın:

Bildiğiniz üzere Mount & Blade oyunlarında diğer gruplarla etkileşime geçebilmek için haritada onları yakalayabilmek gerekiyor. Harita hızını ordu büyüklüğü, parti morali ya da taşınan yük gibi şeyler etkileyebiliyor. O yüzden sizden çok daha küçük grupları yakalamakta sorun yaşayabilirsiniz.

Bir düşmanı yakalamaya çalışmadan önce, fare imlecini düşmanınızın üstüne götürerek hangi hızda seyahat ettiklerini kontrol edin. Eğer sizden daha hızlı bir düşmanı yakalamaya çalışırsanız sizi bütün harita boyunca peşinden koşturabilir. Böyle bir durumda ise erzak stoğunuz azalabilir ve ordunuz açlık çekmeye başlayabilir.

Düşmanlarınız savaşı terk ederken saldırmaya devam edin:

Oyundaki moralin önemi, savaş alanlarında daha da çok ortaya çıkıyor. Eğer bir tarafın morali diğerine göre daha yüksekse, pes etmesi zorlaşıyor. Morali düşük bir ordu ise savaşı kaybettiğini düşündüğü zaman savaşı bırakarak arkasına bakmadan koşmaya başlıyor. İşte bu an, karakterinizin savaş becerilerini artırmak için mükemmel bir an.

Oyundaki beceriler siz o beceriyle alakalı şeyler yaptığınız zaman gelişiyor. Silah kullanma beceriniz de aynı şekilde savaş sırasında o silahı kullanırsanız artıyor. Yani düşmanlarınız tamamen savunmasız bir şekilde kaçarken, onları avlamaya devam ettiğiniz zaman becerileriniz artmaya devam ediyor.

Atı dörtnala sürmek için beklemek zorunda değilsiniz:

At sürerken atın hızlanmasını beklemek özellikle savaş alanındaysanız sizi çok dezavantajlı bir duruma sokabiliyor. Ancak neyse ki atın dörtnala koşmasını hızlandırmak için çok basit bir yöntem var. İsterseniz arka arkaya iki kere “W” tuşuna basarak, isterseniz de atınızla ilerlerken “E” tuşuna basarak atınızı dörtnala sürmeye başlayabilirsiniz.

Savaşta asker sayısı değil, asker gücü önemli:

Bannerlord’da büyük bir orduya sahip olmak çok önemli. Ancak ordunuzun büyüklüğünden daha çok kafa yormanız gereken bir şey var. O da ordunuzda bulunan askerlerin türü ve rütbesi. Eğer tamamen piyadelerden oluşan bir ordu kurarsanız, atlı birlikler karşısında çaresiz kalabilirsiniz. Eğer tamamen atlılardan oluşan bir ordu kurarsanız da mızraklı piyade birlikleri süvarilerinizi tek tek avlayabilir.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise tamamen acemilerden oluşan bir ordu kurmamak. Rütbesi yüksek askerlerden oluşan 40 kişilik bir ordu, acemilerden oluşan 100 kişilik bir orduyu çok az kayıp vererek alt edebiliyor. O yüzden başlarda asker sayınızı çok yüksek tutmamaya gayret gösterin. Çok askeriniz olursa kazandığınız tecrübe puanları daha fazla bölünüyor.

Savaş sırasında yerdeki silahları alabiliyorsunuz:

İyi bir ekipmana sahip olmanıza rağmen savaş sırasında kalabalık bir grup arasında kaldığınız zaman kalkanınız olsa bile kısa sürede kırılabiliyor. Aynı zamanda eğer ok kullanıyorsanız bir süre sonra oklarınız bitiyor. Böyle bir durumda savaş sırasında yere düşmüş kalkanları ve okları toplayabiliyorsunuz. Şanslıysanız, hiç hasar almamış bir kalkan bile bulabilirsiniz.

Bannerlord için genel tüyolar:

Envanter limitinizi artırın.

Turnuvalara katılın.

Hangi krallığa katılacağınıza hemen karar vermeyin.

Yoldaş bulmakta acele edin.

Esirlerinizi iyi seçin.

Bir lordu veya leydiyi esir alırsanız ne yapacağınıza hemen karar verin.

Envanterinizde fazladan at bulundurun.

Envanter limitinizi artırın:

Köyleri yağmalamak, alt edilen düşmanlardan düşen eşyaları envanterinize katmak çok faydalı olsa da bir yerden sonra envanter limitiniz devreye giriyor. Envanter limiti dolduğu zaman harita hızınız ciddi derecede düşüyor. Sizi kovalayan düşmanlar için de kolay yem olmaya başlıyorsunuz.

Envanter limitinizi artırmak için atabileceğiniz iki önemli adım var. Bunlardan birincisi katır satın almak, ikincisi ise yük beygiri satın almak. Oyunun erken safhalarında bu ikisine para harcamakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna çözüm olarak da alt ettiğiniz düşmanların eşyalarını toplarken katır veya yük beygiri var mı diye kontrol edebilirsiniz.

Turnuvalara katılın:

Bannerlord’da çok sayıda şehir var. Çok sayıda şehir, çok sayıda turnuva demek. Çok sayıda turnuva demek, kazanabileceğiniz birçok ödül demek. Turnuvalar kendi üzerinize bahis oynayarak kazanç elde etmek için harika bir yol. Aynı zamanda turnuva boyunca farklı silahlar kullanmanız gerekeceği için oyunda bulunan silahlara alışmak açısından da çok faydalı.

Her turnuvanın ödülü de farklı oluyor. Bir turnuva binlerce dinar değerinde zırh parçaları verirken, bir diğeri çok hızlı ve güçlü atlar kazanmanızı sağlayabiliyor. Bunları isterseniz para kazanmak için satabiliyorsunuz, isterseniz de karakterinizi güçlendirmek için kuşanabiliyorsunuz.

Hangi krallığa katılacağınıza hemen karar vermeyin:

Kalradya birçok farklı krallık tarafından ele geçirilmeye çalışılan bir coğrafya. Oyuncular da istediği krallığa katılabiliyor. Tabii önce kendinizi bir savaşçı olarak kanıtlamanız lazım. Bunun için belli bir süre geçmesi gerek. Ancak kendinizi kanıtladığınız zaman bile bir krallığa katılmak için acele etmeyin. Güç dengeleri çok çabuk değişebiliyor.

Hangi krallığa katılmak istediğinize zekice karar vermeniz gerek. Her farklı oyun, farklı senaryolara sahip. Bir önceki deneyiminizde haritayı silip süpüren bir krallık, sonraki seferlerde oyunun erken aşamalarında yok olup gidebilir. Katılacağınız krallığı seçerken, hangi krallığın daha iyi durumda olduğunu anlamak için gözlem yapın.

Yoldaş bulmakta acele edin:

Ordunuzda bir yoldaş bulundurmak her açıdan size fayda sağlıyor. Bir yoldaşın “Hekimlik” yeteneği yüksekse savaş sonrasında hem sizin hem de ordunuzun iyileşme hızı artıyor. Eğer yoldaşınızın silah kullanma yetenekleri yüksekse iyi bir silah ve zırh verdiğiniz zaman savaş sırasında büyük bir avantaj elde edebiliyorsunuz.

Yoldaşların size yardımcı oldukları tek nokta savaşlar değil. Aynı zamanda size ait olan yerleşkelere vali olarak atayabiliyor, yoldaşlarınıza angarya görevleri yaptırabiliyor ve bir kervan oluştururken yoldaşlarınızı kervan başı seçebiliyorsunuz.

Yoldaş seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken şey karakterin güçlü yanları. Bunu öğrenmenin en kolay yolu, denk geldiğiniz yoldaşın ismini oyunun ansiklopedisinde aratmak. Ansiklopedi, gezgin karakterlerin becerilerini görmenize izin veriyor. Ansiklopediyi aynı zamanda gezginlerin yerini öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Esirlerinizi iyi seçin:

Savaş sonrasında lordları, leydileri ve askerlerini esir olarak alabiliyorsunuz. Esirlerin oyunda iki farklı getirisi var. Bir tanesi, hanlarda satarak para kazanmak. Bir diğeri de belirli bir zaman geçtikten sonra esir aldığınız askerleri doğrudan kendi ordunuza katarak daha da güçlenmek.

Esirlerle ilgili dikkat edilmesi gereken nokta rütbeleri. Eğer ordunuzda bulunan askerlerin rütbeleri yüksekse düşük rütbeli esirlere ihtiyacınız yok. Çünkü hem harita hızınızı olumsuz etkiliyorlar hem de satmaya çalıştığınız zaman çok az para getirileri oluyor. Aynı zamanda ordunuza göre zayıf birlikler olacağı için birliğinizde yer açmanız da çok bir anlam ifade etmiyor.

Bir lordu veya leydiyi esir alırsanız ne yapacağınıza hemen karar verin:

Lordlarla veya leydilerle yapılan savaşlardan sonra alınan zaferler çok keyifli olabiliyor. Özellikle alt ettiğiniz lordu veya leydiyi esir olarak alabilmek belki savaşı kazanmaktan bile daha tatmin edici. Ancak lord ve leydiler çok sinsiler. Çok hızlı bir şekilde tutsaklıktan kaçabiliyorlar.

Esirlerle yapılabilen iki işlem var. Satmak veya infaz etmek. Önemli kişileri esir olarak satmak çok yüksek paralar kazanmanızı sağlıyor. İnfaz etmek ise düşmanlarınızdan sonsuza dek kurtulmayı. Ancak aklınızda olsun, esirlerinizi infaz etmenin çok ama çok büyük eksileri var. Tüm dünya acımasızlığınızdan haberdâr olduğu için ilişkiniz büyük ölçüde azalıyor.

Envanterinizde fazladan at bulundurun:

Envanterinizde katır ve yük beygiri bulundurmanın envanter limiti artırmak için faydalı olduğunu söylemiştik. Katır veya yük beygiri haricindeki binek hayvanları yedekte saklamak da harita hızınızı artırıyor. Yaya olan askerleriniz bu fazladan atlara binerek haritada daha hızlı hareket ediyorlar.

Fazladan binek hayvan taşımakla ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eğer binek hayvan sayınız, asker sayınızı geçerse “Sürü” ismi altında bir hız cezası alıyorsunuz. Birliğinizde başıboş hayvanlar olduğu için harita hızınız azalmaya başlıyor. Yani her şeyde olduğu gibi binek hayvanların da fazlası zarar.

Şimdilik Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili vereceğimiz tüyolar bu kadar. Zaman geçtikçe oyunda yaşanan değişikliklere ve kendi deneyimlerimize dayanarak farklı tüyolar da ekleyeceğiz. O yüzden bizi takipte kalmayı unutmayın. Aynı zamanda sizler de diğer oyunculara vermek istediğiniz tavsiyeleri yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.