Mozilla, geliştiricilerin daha fazla denetim hakkına sahip olacakları yeni tarayıcı Firefox 65'i duyurdu. Üçüncü parti eklentilerin ve uzantıların kontrolü gibi birçok yetkiye sahip olmayı kolaylaştıran bu tarayıcının beta sürümü bugünden itibaren yayında.

Mozilla, gizliliğinizi korumanız ve internet sitelerine zarar vermeniz arasında daha iyi bir denge sağlamak için yeni bir Firefox sürümü yayınladı.

Firefox 65 adını verdikleri bu yeni sürüm, kullanıcıların gizliliğe dayalı tüm detayları değiştirebilmesine olanak sağlıyor. Bu yeni sürümde gizliliğinize müdahale edebilmeniz için üç farklı seçeneğe sahipsiniz.

Standart, katı ve özel olarak ayrılan bu seçenekler her bir seviyede daha fazla şeye müdahale etmenize izin veriyor. Yeni sürüm sayesinde üçüncü parti yazılımların çerezlerini engellemek, reklam veren firmaların çerezlerini filtreleyip engelleyebilmek ve bunun gibi birçok yetki elinizin altında olabiliyor.

Bu yeni hamleyle Mozilla'nın rakiplerine ayak uydurmaya çalıştığı görülüyor. Keza Apple'ın Safari'si uzun süredir üçüncü parti çerezleri engelleyebiliyordu. Firefox'a yapılan bu değişikliğin yanı sıra Mozilla zaten Firefox Quantum için birçok değişiklik sunmuştu. Firefox 65, bugünden itibaren beta sürümüyle kullanıma açık durumda. Bu bağlantı aracılığıyla ilgili siteye erişebilirsiniz.

Firefox 65'te yer alan bazı değişiklikler şöyle: