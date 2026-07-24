Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

iPhone 18'i beklemeyin uyarısı bu kez klasik bir “hemen alın” tavsiyesinden ibaret değil. Apple'ın yeni tanıtım takvimi, standart modelin aylarca gecikmesine yol açabilir. Üstelik bellek maliyetleri ve Türkiye'deki kur riski, bekledikçe daha uygun fiyat görme ihtimalini ciddi biçimde azaltabilir.

Yaz aylarında yeni bir iPhone almak istediğinizde size yıllardır aynı şeyi söylüyorduk: Eylül ayını bekleyin, yeni seri tanıtılınca hem seçenekler artsın hem de eski modellerin fiyatı düşsün. Ancak bu yıl işler biraz karışık. Çünkü Apple'ın iPhone 18 serisiyle birlikte alıştığımız tanıtım düzenini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

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Dolayısıyla “iPhone 18 yakında çıkar, iPhone 17 de ucuzlar” düşüncesi bu kez beklediğiniz sonucu vermeyebilir. Standart iPhone 18'in sonbaharda tanıtılmaması, bekleme süresini birkaç haftadan birkaç aya çıkaracak. Türkiye'deki kur hareketleri de bu süre içinde mevcut modellerin ucuzlaması yerine daha pahalı hâle gelmesine neden olabilir.

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Apple, iPhone ailesini iki farklı dönemde tanıtabilir

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, 2026 sonbaharında yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone'u tanıtmayı planlıyor. Standart iPhone 18 ile daha uygun fiyatlı iPhone 18e'nin ise 2027 ilkbaharında karşımıza çıkacağı söyleniyor. Yani temel model için epey sabretmeniz gerekebilir.

Bu plan hayata geçerse standart iPhone 18'i bekleyen kullanıcılar, alıştığımız eylül etkinliğinden sonra yaklaşık altı ay daha bekleyecek. Bugünden baktığımızda ise sürenin sekiz aya kadar uzaması mümkün. Apple henüz bu takvimi resmen doğrulamadı ancak tedarik zincirinden gelen bilgiler uzun süredir aynı senaryoya işaret ediyor.

Yeni iPhone'ların daha ucuz olması garanti değil

İşin bir de fiyat tarafı var. Akıllı telefonlarda kullanılan bellek bileşenlerinin maliyeti yükseliyor ve üreticiler üzerindeki baskı giderek artıyor. Elbette bu durum Apple'ın kesin olarak zam yapacağı anlamına gelmiyor. Ancak şirket artan maliyetlerin tamamını üstlenmezse yeni iPhone'ların dünya genelinde daha yüksek fiyatlarla satışa çıkması şaşırtıcı olmaz.

Türkiye'de ise denklem biraz daha farklı. Küresel fiyat artışına döviz kuru da eklendiği için iPhone 17'nin önümüzdeki aylarda indirime gireceğini varsaymak oldukça riskli. Yeni modelin çıkmasını beklerken mevcut cihazın fiyatı düşmek yerine artabilir. Bu yüzden yalnızca “yenisi gelir, eskisi ucuzlar” hesabıyla karar vermemenizde fayda var.

Peki iPhone 17'yi şimdi almak mantıklı mı?

Mevcut telefonunuz artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, pil ömrü sorun çıkarıyorsa veya kısa süre içinde yeni bir cihaza geçmeniz gerekiyorsa iPhone 17'yi değerlendirmek mantıklı olabilir. Standart iPhone 18 için aylarca beklemek, günlük kullanımda yaşadığınız sorunlara değmeyebilir. Üstelik bekleme sonunda daha uygun fiyatla karşılaşacağınızın garantisi bulunmuyor.

Buna karşılık telefonunuzdan memnunsanız ve özellikle Pro ya da katlanabilir modeli hedefliyorsanız sonbahardaki Apple etkinliğini görmek daha doğru olabilir. Buradaki kritik nokta şu: Bu yıl tüm iPhone 18 modelleri aynı anda tanıtılmayabilir. Yani kararınızı verirken yalnızca model adına değil, hangi sürümün ne zaman geleceğine de dikkat etmelisiniz.