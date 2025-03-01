Mozilla, Firefox’un güncellenen Kullanım Şartları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt vererek kullanıcı verilerinin gizliliğini koruduğunu belirtti.

Mozilla, Firefox web tarayıcısının güncellenen Kullanım Şartları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. Şirket, yeni şartların kullanıcı verilerinin yapay zeka modelleri için kullanılmasına olanak tanımadığını ve verilerin ücücü taraflarla paylaşılmadığını vurguladı.

Mozilla, Firefox için güncellenen "Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirimi"nin, veri kullanımına dair daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı. Yeni metinde yer alan bazı ifadeler ise kullanıcılar tarafından geniş kapsamlı ve belirsiz bulunarak tepki çekti.

Mozilla'nın belirsiz ifadeleri tartışma yarattı

Gelen eleştiriler sonrası Mozilla, blog gönderisini güncelleyerek kullanıcı verilerinin sahipliğini koruduklarını ve verilerin Firefox'un işleyişini sağlamak dışında bir amaca hizmet etmediğini açıkladı. Tartışmaya neden olan ifadelerden biri, Mozilla'nın Firefox üzerinden girilen verileri "kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gezinme sürecine yardımcı olmak için işleyeceği" şeklindeki ibaresiydi. Rakip tarayıcı Brave'in CEO'su Brendan Eich, bu ifadelerin Mozilla'nın verileri yapay zeka için kullanabileceği veya satabileceği şeklinde yorumlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.

Mozilla, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Firefox'un yapay zekâ özellikleri kullanıldığında gizlilik politikalarının geçerli olduğunu ve kullanıcı içerik verilerinin şirkete veya başka bir kuruluşa gönderilmediğini belirtti. Şirket Firefox'un belirli reklam gösterimleri sunduğunu ancak paylaşılan verilerin kimliksizleştirildiğini ve kullanıcıların bu veri paylaşımını devre dışı bırakabileceklerini de vurguladı. Mozilla, yeni Kullanım Şartları’nda yapay zeka destekli veri kullanımına yönelik bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Ancak, metindeki bazı ifadelerin belirsizliği nedeniyle konuya ilişkin tartışmaların ilerleyen dönemde de sürebileceği belirtildi.